El juzgado imputa a Bartomeu por un perjuicio al Barça de 30 millones de euros

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu se está convirtiendo en un habitual de los juzgados. Hace unas semanas compareció para declarar por el llamado 'caso Negreira' y el 24 de octubre lo volverá a hacer acusado de del presunto pago de comisiones millonarias en fichajes que hizo el Barça bajo su mandato, como el de Antoine Griezmann o el de Malcolm, así como diversas operaciones supuestamente irregulares, como el pago de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà con por unas supuestas molestias en las obras del Mini Estadi.

Según el informe forense encargado por la actual junta directiva del FC Barcelona a la agencia Kroll la anterior junta encabezada por Bartomeu provocó un perjuicio de 30 millones de euros al club. El presidente Joan Laporta presento en 2022 ante la Fiscalía este documento que ha acabado en una causa judicial por estas posibles irregularidades.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha esperado a tener un informe de los Mossos d'Esquadra en el que se detallaba este perjuicio, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Con esa documentación, ha citado el mismo día como investigado a Bartomeu junto al exconsejero delegado del club, Óscar Grau, (también imputado en el Barçagate).

Para inicios de diciembre se espera la declaración como imputado del abogado José Ángel González Franco, ya que su nombre aparece relacionado con un cobro de "1,7 millones" por cerrar el acuerdo de conformidad del club en el 'caso Neymar' y obtener un millón de euros en el cobro de comisiones en el fichaje de Griezmann.

La causa está abierta por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable. La denuncia presentada por Laporta también señalaba comisiones del 33% a sociedades opacas en el fichaje del jugador Malcolm así como pagos al Atlético de Madrid para evitar una denuncia por el fichaje de Griezmann por parte del Barça.

Informe policial

A finales de 2023, los Mossos d'Esquadra se personaron en las dependencias del Barcelona para requerir documentos vinculados con las presuntas comisiones por traspasos de futbolistas, como el delantero Malcom quien fue fichado en 2018; minutas excesivas a abogados, el presunto fraccionamiento de pagos y la creación de empresas para formalizar desembolsos.

Los agentes han analizado esta documentación y han presentado un informe el juzgado que ha ordenado la citación como imputados de Bartomeu y otras dos personas. "Se han presentado pagos sin causa, otros pagos con causa falsa, otros pagos han sido desproporcionados y una conducta desleal hacia la administración del club", llegó a decir Laporta cuando presento el informe forense de las cuentas del club.