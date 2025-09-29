Vila-real se calza las zapatillas con la Cursa de les Tarongetes
Luis Caja (16:31) y Rosa Peguero (19:28) son los ganadores de una multitudinaria cita: cerca de 1.300 inscritos
Vila-real se calzó las zapatillas para, de la mano de la tercera edición de la Cursa de les Tarongetes, recorrer una preciosa zona de su término municipal. Una multitudinaria carrera de 5.000 metros que, unida a la marxa a peu previa, congregó a casi 1.300 participantes.
Antes del giro radical en la meteorología, amaneció un domingo radiante y hasta un punto caluroso. Con salida y meta en la calle Salines de Torrevella, recorriendo un trazado mixto de asfalto y tierra (en gran medida, al discurrir por el circuito de running del Termet), Luis Caja Nácher (16:31, del equipo Corpore Team) y la atleta independiente Rosa Peguero Cadaval (19:28) fueron los campeones absolutos en las categorías masculina y femenina, respectivamente, en una cita incluida en el Circuit de Carreres Populars de Vila-real, del Servei Municipal d’Esport.
Carácter solidario
La tercera Volta al Terme de les Tarongetes (marxa a peu y carrera de cinco kilómetros) convocó a más de un millar de personas. Como en años anteriores, tuvo un trasfondo solidario, esta vez a beneficio de Vilatea (Associació Autisme Vila-real), que recibió un cheque de 3.000 euros con el fin de fomentar su encomiable labor.
Autoridades
El alcalde José Benlloch, junto al concejal de Deportes Xus Madrigal y otros representantes municipales, tomaron parte en la atractiva cita, así como el conocido deportista local Carlos Nevot.
Pincha aquí para ver los resultados.
