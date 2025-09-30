El Amics Castelló estará en la siguiente fase de la Copa España al superar al Maderas Sorlí Benicarló (78-83)

El Amics Castelló estará en los dieciseisavos de final de la Copa España al vencer al Maderas Sorlí Benicarló (78-83). Los de la capital se impusieron en un partido igualado liderados por Sesan Russell, máximo anotador del partido (25). El equipo del Baix Maestrat, que tuvo momentos de desconexión, queda eliminado del torneo y se centrará ya únicamente en la liga, que empieza este fin de semana.

Desde el inicio el partido fue trepidante. Russell y Libroia comenzaron liderando al cada uno a sus respectivos equipos, aunque el del Benicarló tuvo que sentarse en el banquillo a los tres minutos al acumular dos faltas. Con el marcador igualado, dos triples de Tamayo pusieron el 15-19, pidiendo inmediatamente Sergio Lamúa tiempo muerto. Los locales volvieron a igualar en el marcador y la ventaja visitante únicamente era de un punto tras el primer parcial (23-24).

Hubo poca anotación en los primeros tres minutos del segundo periodo con únicamente cuatro puntos del Benicarló. Los caduferos también llegaron a tener un +4 a su favor (30-26), pero un triple de Stutz no dejó a los locales ampliar la diferencia.

Intercambios

El duelo entró en una fase de intercambios constantes en el marcador con varias jugadas de tres puntos desde el triple y acciones de 2+1. La igualdad fue tal que ambos igualaron a 20 puntos para llegar al descanso 43-44, manteniéndose la diferencia de un punto del Amics Castelló.

Estirón visitante

Al Benicarló se le complicó el partido en el tercer periodo en beneficio del Castellón. Tres canastas seguidas de Russell y Stutz unidas a dos ataques errados situaron a los castellonenses en un +7 (45-52). Una jugada de tres puntos de Soumbey-Alley frenó la racha del Amics, pero respondió con otras dos canastas de Russell y Faner para conseguir la máxima diferencia de 11 puntos (48-59).

En los últimos minutos del tercer acto ambos conjuntos sufrieron pérdidas en ataque. Los benicarlandos consiguieron reducir la desventaja a siete (56-63) aunque tuvieron que lamentar que varios fallos les privaron de acercarse más.

El último periodo aún iba a tener mucha emoción. El Benicarló llegó a situarse a tres puntos a falta de cuatro minutos para acabar (73-76). Los de Castellón de nuevo se separaron hasta el 73-81 pero, tras un tiempo muerto, cinco puntos de Soumbey-Alley otra vez situaban a los de Benicarló cerca (78-81). Los jugadores de Jose Luís Pichel resistieron y consiguieron la victoria.

La ficha técnica

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Libroia (4), Perdiguero (0), Kingsely (5), Ukawuba (10), Ikpeze (9) -Quinteto inicial- Haro (11), Prior (6), Harguindey (2), Ndour (12), Voronin (4), Soumbey-Alley (15)

AMICS CASTELLÓ: Faner (9), Russell (25), Bah (11), Tamayo (8), Stutz (9) -Quinteto inicial- Fábrega (6), Issanza (8), Newton (3), Andreatta (2), Balada (0), Roig (2), Rodríguez (0),

PARCIALES: 23-24, 20-20 (descanso: 43-44), 13-19 (56-63) y 22-20 (final: 78-83)

ÁRBITROS: Francisco Olmos y Antonio Ortiz

PABELLÓN: Municipal de Benicarló

PÚBLICO: 400 espectadores