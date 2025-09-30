El ciclista Gonzalo Ariño derrota al cáncer, su mayor victoria

Gonzalo Ariño (24 de noviembre de 1999), el corredor ondense del Illes Balears-Arabay, ha logrado la mayor victoria de su vida: superar un tumor cerebral. Un triunfo con el que da un giro radical a su trayectoria, ya que cuelga la bicicleta, aunque seguirá ligado a este deporte como director deportivo.

En julio, Ariño fue intervenido quirúrgicamente para tratar un tumor cerebral. Semanas después, a finales de agosto, todo apuntaba a que el corredor podría regresar a la competición, aunque esa vuelta ya tuvo que aplazarse, a raíz de unos análisis de sangre cuyos resultados no fueron los esperados.

Este lunes, Ariño compartía con alegría la que considera su victoria más importante: haber superado este duro proceso y poder mirar hacia el futuro con nuevos planes. «He ganado la etapa más importante de mi vida», escribió. «Ya estoy en casa y, por primera vez, no tengo prisa: solo quiero disfrutar de cada instante», profundizó el ciclista del Illes Balears-Arabay en una emotiva carta abierta.

El balance

Aunque todavía deberá esperar unos meses antes de volver a rodar por una carretera, asegura que ya no le preocupa y que ahora valora mucho más los pequeños detalles.

Recuerda también lo aprendido en este tiempo junto a médicos y enfermeras -entre ellas, su pareja-, lo que le ha ayudado a fortalecerse: «Me siento mentalmente más fuerte que nunca ante cualquier problema», subrayó.

Gonzalo Ariño, de subir el 'Everest del Bartolo' a un nuevo paso por el quirófano / THE ARTIFEX

Hasta que su salud le obligó a detenerse, el castellonense había competido este 2025 en pruebas de alto nivel, como la Volta a la Comunitat Valenciana, O Gran Camiño y el Gran Premio Miguel Indurain.

Además, Ariño aprovechó para anunciar oficialmente su retirada del ciclismo profesional: «Cuelgo la bicicleta». «Mi vida ha cambiado de manera radical», confesó, camino de los 26 años. Ahora se prepara para comenzar una nueva etapa, formándose como director deportivo (nivel 3), con el objetivo de poder enseñar y dirigir en las escuelas de Benicàssim.

El castellonense no quiso despedirse sin agradecer el respaldo de su nutricionista, de su director y de su entrenador, el betxinense Óscar Pelegrí, quienes han estado a su lado en todo momento. «Se cierra una puerta, pero se abre otra», concluyó Ariño en su breve pero conmovedor mensaje.