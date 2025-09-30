Fallece Ángel Cobo, expresidente del CF San Pedro y conocido empresario del Grau de Castelló

El pasado lunes falleció, a los 75 años, Ángel Cobo, persona muy conocida y relevante en el Grau de Castelló por las dos facetas en las que más destacó durante la década de los años 80 y 90, el ser uno de los mayoristas de pescados más reconocidos exportando productos frescos por toda España, y por haber sido el presidente del club de fútbol del distrito marítimo durante más de 10 años.

Ángel Cobo / Mediterráneo

Durante su presidencia al frente del CF San Pedro, Ángel Cobo llevó a cabo la expansión del club deportivo (conformando un total de 18 equipos) y dando absoluta prioridad a los equipos base con el único objetivo de fomentar el deporte entre los jóvenes graueros para evitar así su posible cercanía a círculos conflictivos que les acechaban en aquellos momentos. Ante su continuo éxito al frente del club entre los años 1989 y 2000, se le ofreció optar, en multitud de ocasiones, por la presidencia del CD Castellón, pero declinando siempre sus propuestas, al absorber (según comentaba) demasiado tiempo y querer centrarse más en sus hijos y su labor al frente del CF San Pedro.

Su legado más significativo fue conseguir que, durante todo su mandato, ningún padre tuviera que desembolsar ni una sola cuota económica para inscribir o mantener a los niños en el club deportivo, algo casi impensable en los tiempos actuales. Es por ello y por su conocido carisma que aún hasta día de hoy, todos aquellos niños y adolescentes que ya se han hecho adultos le recuerdan con cariño y le seguían saludando y refiriéndose a él continuamente como el presi.