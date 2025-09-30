Inscripciones abiertas para las ‘12 horas’ de La Plana Sport Castellón

El sábado 25 de octubre se acerca y los capitanes de los 18 equipos que participarán en la gran fiesta de las 12 horas de La Plana Sport Castellón ya están con los preparativos para que un año más todos los integrantes lo pasen en grande. Aún hay tiempo para unirse a esos equipos, ya que la inscripción continúa abierta y cualquier persona o grupo interesado puede contactar con la organización por correo electrónico escribiendo a laplanasport@tenisdrive.es o en el 964228321.

La diversión está asegurada en La Plana Sport Castellón en esta completísima jornada que comenzará a las ocho de la mañana y se prolongará hasta las nueve de la noche, y que reunirá a mucha gente para disfrutar de numerosas actividades, entre las que no faltarán las de pádel, tenis, fútbol 4, futbolín, dominó…

La charanga animará a los jugadores durante la jornada. / Mediterráneo

Esta gran fiesta, organizada por Tenis Drive Academy, está abierta a todos los públicos, aunque los integrantes de los equipos que participarán en las competiciones han de ser mayores de 18 años, pero muchas familias completas pasarán el día en la instalación y los más pequeños también disfrutarán de la jornada. Y es que también habrá dos conciertos a lo largo del día y que aseguran un increíble ambiente: Resilientes y Los Indios no dejarán a nadie sentado.

Inauguración del centro

Con esta nueva edición de las 12 horas quedará inaugurada oficialmente La Plana Sport Castellón centro deportivo, instalación recientemente remodelada que cuenta con 12 pistas de tenis de tierra batida, 8 pistas de pádel de cristal, pista de pickleball, gimnasio, piscina, bar-restaurante… Todos los ingredientes que la convierten en una instalación referente en la provincia.