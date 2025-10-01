CD Castellón | Preguntas y respuestas sobre la ciudad deportiva

Con más de 120.000 metros cuadrados y ubicada en un lugar privilegiado, la ciudad deportiva Globeenergy es una de las joyas de la corona del proyecto albinegro de Haralabos Voulgaris. El CD Castellón invertirá más de 15 millones de euros hasta culminar la construcción de un complejo fundamental para el crecimiento patrimonial y deportivo de la entidad.

Las obras continúan avanzando, paso a paso, en los terrenos propiedad del club en La Coma, Borriol. El primer equipo ya utiliza el primero de los ocho campos previstos y pronto serán más. El club orellut responde a Mediterráneo sobre las últimas novedades del proceso y aclara algunas cuestiones sobre la supuesta "temporalidad".

¿En qué estado se encuentran las obras?

"La siguiente fase de los trabajos ya está en marcha con el campo 1 de la llamada pradera natural. En orden cronológico, es el segundo campo en montarse, cuyo césped quedará completamente plantado a finales de la próxima semana. Estaba previsto para la presente, pero las últimas lluvias han obligado a retrasar la instalación del césped unos días".

¿Cuáles son los siguientes pasos?

"De manera simultánea, avanzamos en los proyectos básicos tanto del mini estadio como del edificio principal. Normalmente, estos trámites tardarían alrededor de seis meses desde octubre, pero estamos trabajando intensamente para reducir los plazos".

"La ejecución de las obras debe iniciar por el edificio que envuelve el mini estadio, por motivos operativos, y posteriormente se procederá a la colocación del césped. En paralelo, continuaremos con la ejecución del edificio principal".

Obras en la ciudad deportiva Globeenergy, días atrás. / ERIK PRADAS PUIG

Aclaraciones sobre la supuesta temporalidad del proyecto

"Es importante subrayar que el CD Castellón no tiene que “destruir” la ciudad deportiva, como se ha afirmado erróneamente. El club dispone de una parcela con sus licencias correspondientes, mientras que el Ayuntamiento mantiene la obligación de ejecutar unas obras. La licencia actual es temporal únicamente hasta que las obras finalicen. Hablamos de tecnicismos urbanístico-administrativos que alguien ha transcrito mal y que han generado confusión".

"El club no está financiando ninguna obra de la urbanización. Como vecinos, simplemente aportamos la cuota que nos corresponde para la ejecución de trabajos pendientes desde hace décadas, como canalizaciones de agua o zonas verdes. El resto de vecinos hará lo propio, en igualdad de condiciones. Todas las partes implicadas —vecinos, áreas deportivas y Ayuntamiento— han trabajado de manera conjunta en los últimos meses para desbloquear un problema que llevaba varias décadas enquistado".

¿Cuándo estará finalizada la obra?

"Es difícil concretar fechas en una construcción de este calibre, pero los plazos siguen siendo los marcados en el inicio. La ciudad deportiva podría estar terminada durante la temporada 2026/27".