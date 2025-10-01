Un medallista olímpico de Castellón tiene nueva calle con su nombre... ¡adivina dónde!

Hace algo más de un año disfrutó de su último partido como profesional. Fue en su tierra, en Castelló, donde recibió el cariño de familiares y amigos que le habían acompañado en su longeva trayectoria deportiva. Una trayectoria plagada de éxitos nacionales e internacionales y en la que logró una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Pero ahora, más allá de los homenajes recibidos desde distintas instituciones 12 meses atrás, otro municipio rinde un merecido reconocimiento a su figura.

Pablo Herrera ya tiene un pabellón con su nombre en el Grau de Castelló, pero a partir de este miércoles tiene una calle también con su nombre... pero no en la capital de la Plana. "Calle Herrera y Gavira, leyendas del vóley playa” es el nombre que recibe desde este 1 de octubre la calle donde se ubica el Centro Internacional de Vóley Playa en Lorca. El ayuntamiento del municipio murciano y Nescafé rinden así un homenaje muy especial a la pareja olímpica que ha llevado el vóley playa español a lo más alto.

Una campaña nacional

El reconocimiento forma parte de la campaña nacional de Nescafé con motivo del Día Mundial del Café, en la que la marca rinde tributo a los madrugadores que, con esfuerzo y constancia, ponen en marcha el país. Los homenajeados fueron elegidos a través de un casting en el que la Federación Española de Vóley Playa presentó la candidatura de Herrera y Gavira, destacando su capacidad de sacrificio y disciplina. La pareja de deportistas entrena cada día desde primera hora de la mañana para seguir llevando el nombre de España por todo el mundo.

Pablo Herrera, en Lorca en su calle. / RFEVB

Entre ambos, Herrera y Gavira suman más de una década juntos en la élite del vóley playa: múltiples campeonatos de España, varias medallas en europeos y una medalla de plata en Atenas 2004 que aún brilla en la memoria del deporte español. Su carrera conjunta es sinónimo de esfuerzo, constancia y trabajo en equipo. "Es un orgullo que se reconozca la marca Herrera/Gavira, y que se nos valore el esfuerzo de tantos años entrenando cada día, ver nuestro nombre en una calle es emocionante”, ha señalado Pablo Herrera.

“Cuando vimos esta iniciativa de Nescafé quisimos presentar a nuestra pareja más internacional. Pablo y Adrián son un ejemplo de constancia y sacrificio. Ver cómo el Ayuntamiento se ha sumado rebautizando esta calle es algo muy importante”, explica Pepe Valera, presidente de la Federación de Voleibol de Murcia.