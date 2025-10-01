Los posibles rivales de Villarreal, Castellón y Roda en la primera ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2025/2026 ya asoma por el horizonte. El lunes (6 de octubre del 2025), a las 13.00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), será el sorteo de una primera ronda que se celebrará entre los días 28 a 30 de este mes. Esta temporada, con tres equipos provinciales: Villarreal CF, CD Castellón y CD Roda.

La 122ª edición vivirá un capítulo muy importante en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol con el sorteo de una primera eliminatoria de la competición, la que cita a más equipos y de las categorías más diversas.

El sorteo se retransmitirá en directo a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y del canal Teledeporte (el Periódico Mediterráneo les ofrecerá una amplia difusión).

Hasta 112 clubs a lo largo y ancho de España estarán pendientes de lo que suceda en Las Rozas, 10 de ellos procedentes de categorías autonómicas y previo paso por una eliminatoria previa cuyo desenlace llega este sábado.

Esta decena de conjuntos se medirán a equipos de Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera para hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas.

Fechas

Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre del 2025.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.

Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club) quedan exentos.

El subgrupo

El sorteo se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Torneos Federación, publicadas mediante la Circular N.º 102 de la Temporada 2024/2025.

Así, el 3 está compuesto por:

Primera División

Segunda División

UD ALMERÍA

GRANADA CF

CÁDIZ CF

CÓRDOBA CF

MÁLAGA CF

CD CASTELLÓN

AD CEUTA FC

DIRECTO | Sorteo de Copa del rey

CD ELDENSE

FC CARTAGENA

REAL MURCIA CF

ANTEQUERA CF

JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF

Segunda Federación

TORRENT CF

FC LA UNIÓN ATLÉTICO

UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF

CLUB ATLÉTICO ANTONIANO

CD ESTEPONA

FÚTBOL SENIOR SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC

CF LORCA DEPORTIVA

REAL JAÉN CF

Tercera Federación

CD RODA

CD CIUDAD DE LUCENA

CD CIEZA

Copa Federación

El ganador del partido CD MINERA / ORIHUELA CF

El ganador del partido UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES / CD TOLEDO

Eliminatoria Previa

El ganador de la eliminatoria MANISES CF / UD LOS GARRES

El ganador de la eliminatoria SPORTING DE CEUTA / UD MARACENA

El ganador de la eliminatoria ATLÉTICO MELILLA CF / ATLÉTICO PALMA DEL RIO CF

Opciones

Así, el rival del Villarreal será bien uno de estos dos últimos subgrupos (62% de probabilidad de que sea uno de regional, 25% de Copa Federación), bien de Tercera (13%).

será bien uno de estos dos últimos subgrupos (62% de probabilidad de que sea uno de regional, 25% de Copa Federación), bien de Tercera (13%). En cuanto al Castellón , 57% de Segunda RFEF y un 43% de Tercera.

, 57% de Segunda RFEF y un 43% de Tercera. Y el Roda tiene un 82% de que sea de LaLiga Hypermotion y un 18% de LaLiga EA Sports.

Para más información, pinche aquí.