El Amics Castelló ya tiene rival para los dieciseisavos de la Copa España

El Amics Castelló afrontará una nueva cita ilusionante en la Copa España de baloncesto tras conocer a su rival en los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por José Luis Pichel se medirá al Reinas Proteínas Clavijo, en un duelo que se disputará en el Ciutat de Castelló los próximos 21 o 22 de octubre, con horario todavía pendiente de confirmación.

El enfrentamiento supone una nueva oportunidad para que la afición castellonense disfrute del mejor baloncesto en el pabellón de la capital de la Plana, en una eliminatoria a partido único que promete máxima igualdad y emoción. El club informará en los próximos de la fecha y hora exactas del partido, así como de los detalles para la venta de entradas.

Precedentes

Los últimos precedentes contra CB Clavijo se remontan a la temporada 2023/24. El 17 de noviembre de 2023, el Amics Castelló les ganó, también en el Ciutat de Castelló, por 79-72 tras jugar una prórroga. Ya en abril de 2024, el equipo de la capital de la Plana volvió a imponerse en la pista de los riojanos, con un ajustado 93-96, en un partido clave para sus aspiraciones de permanencia en la LEB Oro.