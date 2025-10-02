Javier Cubillas, un diamante de la Vall a pulir en el Movistar Team

Este 2025 llegó al Cafés Baqué, escuadra tutelada por el Movistar Team y, un año después, no solo se ha ganado la confianza de seguir en el que será filial del equipo UCI World Tour sino que, además, será uno de sus referentes. Javier Cubillas Salvador (la Vall d’Uixó, 28 de febrero de 2007) es uno de los jóvenes talentos del ciclismo nacional a los que el Movistar Team ha querido atar de cara a la próxima temporada, cuando la estructura madrileña pondrá en marcha su propio equipo de desarrollo para evitar la fuga de los mejores a destinos extranjeros.

El ciclista de la Vall será, con un futuro más que prometedor, cuenta con unas cualidades y un potencial que le han llevado a estar en la agenda de otros equipos del pelotón. Este 2025 ha logrado destacados resultados en carretera, como los triunfos en el Trofeo Castillo de Onda o en el Trofeo de Moixent, así como la séptima posición en la Vuelta a la Comunidad de Madrid tras acabar entre los tres primeros dos de las etapas de la ronda madrileña.

No hubo más grandes jornadas porque Cubillas se centró en sus estudios, pero una vez concluido el curso, el vallero ha vuelto a demostrar su valía sobre la bicicleta. De hecho, el Mundial de Ruanda de la pasada semana fue su último escaparate, pero aún queda temporada y al joven ciclista provincial le queda por delante, esta misma semana, el campeonato de Europa de carretera de Drome-Ardeche 2025, otro de sus objetivos.

Nuevo reto por delante

Será este viernes cuando Cubillas compita en la prueba en línea en la categoría júnior, formando parte de una expedición que completan un renqueante Benjamín Noval, que sufrió una fuerte caída en el pasado Mundial cuando competían por las medallas y podría quedar en un segundo plano, Eñaut Urkaregi, Jaime Torres, Ibai Villate y Aitor Martínez. Todos ellos tendrán que cubrir, en total, un recorrido de 103,4 kilómetros con 2.000 metros de desnivel y un doble paso por el bucle largo de 35 kilómetros que incluye el ascenso al puerto de Saint-Romain-de-Lerps, mientras que para terminar de decidir la carrera efectuarán dos giros más al circuito final, con sendas subidas Val d’Enfer (1,7 kilómetros al 9,3%), el cual también tendrán que ascender en los giros al bucle largo.

En Kigali, ciudad de Ruanda donde se celebró el pasado Mundial, el ciclista de la Vall d’Uixó protagonizó un carrerón, siempre en el grupo delantero, atacando y cerrando huecos constantemente, pero en la última ascensión le pudo el cansancio y acabó en la 15ª posición de la clasificación general. ¿Con qué sorprenderá esta vez Cubillas en el campeonato de Europa de carretera de Drome-Ardeche que se disputa durante toda esta semana? El viernes se saldrá de dudas.