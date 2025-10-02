Jornada 3 en el fútbol de veteranos de Castellón: Sin sorpresas y con resultados ajustados

En la jornada 3 en el primer grupo del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos 2025, el Moncofa superó por la mínima al Castellón San Pedro, resultado que, unido al pinchazo del Emat Displays Villarreal, le sitúa líder en solitario. En el segundo, Les Palmes Gesdepro superó también por la mínima al Benicàssim y, junto con el Armelles --que ganó en el último minuto al Casa Marina-Bañohogar--, comparten el liderato. En el tercer grupo, el pinchazo del Oropesa ante Les Alqueries, unido a la goleada del Borriol Magnanimus, sitúa a los borriolenses líderes en solitario.

Primer grupo

Buen partido en el Enrique Saura entre el Onda y Fomento Montlig, dos equipos en busca de su primera victoria. En la primera parte solo hubo una única ocasión y fue por parte de los locales, que estrellaron el balón en el poste. Con el 0-0 se llegó al descanso, pero el partido cambió en la reanudación y al minuto un gran pase de Iñaki Calvo a la espalda de la defensa lo aprovechó Fran López para de vaselina poner el 1-0. El Fomento reaccionó y, en una buena pared dentro del área, Herson Hincapie logró igualar el partido (1-1). Al final el triunfo lo logró el Fomento a 5 minutos del final en otra jugada individual de su Herson Hincapie.

En la Ciudad Deportiva Pamesa se jugó el partido entre el Emat Displays Vila-real y el Alcora Asitec, que finalizó con empate a uno (marcaron Dani Plaza y José Balaguer); en el Municipal de Moncofa se enfrentaron el líder y el Castellón San Pedro, con triunfo local por 2-1, mientras que en el José Mangriñán la UDE Vall d’Uxó fue goleada por el Huracán Burriana por un marcador de 1-3.

Segundo grupo

En el Miquel Soler se enfrentaron el Casa Marina Bañohogar y el Armelles CMG en uno de los partidos de la jornada. Encuentro muy igualado que no defraudó a nadie y que al final se resolvió con un 0-1 para el Armelles gracias a un gol en la última jugada de Ramón Pérez.

En el mismo escenario, el Rodeo Fore-Ut goleó claramente al Pizzería L´Etrusco por 7-1 y el domingo por la mañana se dio una victoria importante de Les Palmes Gesdepro sobre el Benicàssim por 3-2. Partido igualado en el que Les Palmes supo aprovechar mejor las ocasiones, llegándose al descanso con 2-0 (goles de Alejandro García tras fuerte disparo lejano y David Tena). Al inicio de la segunda mitad David Tena amplió la distancia (3-0) y, aunque el Benicàssim lo intentó, no logró completar la remontada y el choque acabó 3-2. Además, en el San Fernando del Alcalá el Alcalá Bar Gales y El Moró empataron sin goles.

Tercer grupo

En el Municipal de Oropesa, el Alqueries se llevó un empate en un partido igualado, con una primera parte con dominio del equipo visitante y la segunda parte con dominio del local (0-0). En el Olímpic de Onda, victoria ajustada del Vila d’Onda sobre el Maradona por 2-1; en el Chencho E, el Borriol Magnanimus se impuso al San Lorenzo por 0-3 y también en el mismo escenario se produjo la goleada del Arrincadeira Serret sobre el Rayo de Castelló. Partido igualado al principio con gol tardío de Edgar Lorenzo en la primera parte. En la segunda mitad del choque hubo control del Arrincadeira Serret, con goles de Pedro Andreu y de Rafael Vilches, este por partida doble, para establecer un marcador final de 4-0.