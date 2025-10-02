Mediterráneo Golf acoge el Sergio García Junior Championship

Por cuarto año consecutivo, durante el primer fin de semana de octubre se lleva a cabo la celebración del Sergio García Junior Championship de golf en las instalaciones de Mediterráneo Golf, en Borriol. Torneo valedero para el ranking mundial amateur (WAGR) y perteneciente a las International Pathway Series de la AJGA (circuito junior americano).

Esta serie extiende oportunidades para que jóvenes golfistas de todo el mundo compitan en torneos apadrinados por la AJGA con la posibilidad de obtener el estatus de Performance Based Entry (PBE), que creará una vía internacional para acceder a torneos oficiales de la AJGA en todos los continentes.

Este año sigue aumentando la participación de jugadores internacionales en categorías masculina y femenina nacidos a partir del 1 de enero de 2007, con un total de 92 jugadores y jugadoras. Así, este torneo en camino de convertirse en un torneo de fama mundial, contando este año con hasta 18 nacionalidades de distintos países distribuidas en varios continentes.

Como en todas las ediciones anteriores, el anfitrión, Sergio García, estará presente durante la celebración del torneo y en la entrega del prestigioso trofeo que lleva su nombre. Sergio estará disfrutando y tomando nota de los jóvenes talentos que intentarán liderar la clasificación el domingo, día final del Championship. Además, el borriolense ofrecerá una exhibición para el deleite de todos.