Roberto Bautista, en el dique seco por unas molestias en la rodilla

Roberto Bautista lleva más de un mes sin poder competir. El tenista de Castelló había desaparecido del calendario tenístico en las últimas semanas y no se sabía que había sucedido, pero ha sido el propio Bautista el que se ha encargado de comunicar que sufre unas molestias en la rodilla que le están impidiendo participar en los torneos «con garantías». «Trabajo cada día para volver pronto a competir», añade el castellonense.

Aunque a priori la dolencia no era grave, sí que se ha ido alargando en el tiempo más de lo previsto, pero Bautista confía en poder retomar el calendario dentro de dos semanas ya que la evolución parece satisfactoria. Por lo tanto, y salvo contratiempos de última hora, el castellonense podría retomar la competición en el BNP Paribas Fortis European Open que tan buenos recuerdos le traen.

Roberto Bautista en Mallorca. / Agencia Efe

Tras nueve años en Amberes, el torneo se traslada a Bruselas este 2025 para celebrarse del 13 al 19 de octubre. Curiosamente, las tres ediciones más recientes del torneo fueron ganadas por Felix Auger-Aliassime (2022), Alexander Bublik (2023) y por el propio Roberto Bautista (2024).