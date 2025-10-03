La crónica | El Servigroup Peñíscola pierde otra vez por la mínima contra el Palma Futsal (4-3)

El Servigroup Peñíscola encajó su cuarta derrota en cinco partidos de Liga en su visita al Illes Balears Palma Futsal. De nuevo el equipo no pudo puntuar por un solo gol de diferencia en un partido muy igualado, tenso, y que tuvo su desenlace en la segunda mitad. El Peñíscola se queda con tres puntos tras una salida que era muy complicada en la que no ha conseguido puntuar.

Desde el principio, el partido fue igualado con ocasiones en ambas áreas, aunque el Palma tenía más posesión y el Peñíscola buscaba sus oportunidades más a la contra. Los porteros Gio y Luan Muller fueron protagonistas para mantener el resultado inicial.

A los doce minutos de juego el choque se detuvo más de diez minutos. Luan Muller chocó con Quintela en una salida en la que se desentendió del balón y dejó grogui al del Peñíscola que no volvió a participar. Eso propició una gran tangana entre los dos equipos con jugadores de cuerpo técnico y banquillos incluidos. Cuando se calmaron los ánimos los colegiados revisaron en el VIR la posible expulsión del meta del Palma. No fue así y castigaron con varias amarillas en ambos lados.

El primer gol

Tras ese parón el Peñíscola estuvo mejor y Juanqui marcó el 0-1 en un rechace (minuto 16). El Palma logró empatar en un saque de córner directo de Fabinho que tocó levemente en el propio jugador del Peñíscola para introducir la pelota en la portería.

A 15 segundos de la media parte llegaría el 1-2 en una rápida transición ofensiva que finalizó Juanqui a pase de Elías para dejar al Peñíscola por delante al descanso.

Derrota a domicilio para el Servigroup Peñíscola. / .

El Palma dominó más en la segunda parte. Lucao remató al larguero y el gol del empate llegaría en el minuto 25. Rivillos, en jugada individual, marcó el 2-2 con un tiro cruzado por la derecha. Un minuto después Lucao remató fuerte por el centro para poner el 3-2 y al Palma por delante en el partido.

Más contundencia

Los locales estuvieron más contundentes en la segunda parte. En el 31’ Gio vió la tarjeta roja por cortar el balón con la mano fuera del área. Con la expulsión del portero del Peñíscola, el Palma aprovechó la superioridad y Ernesto puso una diferencia de dos goles (4-2).

Juanico dio esperanzas al Peñíscola marcando a más de seis minutos del final. Situó el 4-3 en una acción de estrategia en una falta sacada por Elías. Cada vez más el Peñíscola fue atacando de cinco incorporando a Gus al ataque. Finalmente Pablo Muñoz salió de portero-jugador sin que los de Santi Valladares pudiesen empatar para sumar al menos un punto.

FICHA TÉCNICA:

-ILLES BALEARS PALMA FUTSAL: Luan Muller, David Peña, Fabinho, Charuto y Ernesto. También jugaron: Maia, Lucao, Rivillos, Alisson, Machado, Lin, Charuto, Deivao

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Araya, Víctor Pérez, Elías y Diego Sancho. También jugaron: Flores, Pablo Muñoz, Juanico, Juanqui, Ferreira, Quintela, Cristian, Gus

-GOLES: 0-1 Min.16: Juanqui; 1-1 Min.18: Juanqui (p.p.); 1-2 Min.19: Juanqui; 2-2 Min.25: Rivillos; 3-2 Min.26: Lucao; 4-2 Min.33: Ernesto; 4-3 Min.34: Juanico

-ÁRBITROS: Antonio Navarro (Murcia) y Tomás Santander (Aragón). Tarjeta roja: Gio (31‘), Tarjetas amarillas: Plaza (7’), Elías (12’), Luan Muller (12’), Fabinho (12’), Juanico (12’), Víctor Pérez (12’), Ferreira (19’), Carlos Barrón (24’), Dennis (25’), Maia (29’), Machado (34’), Charuto (36’)

-PISTA: Poliesportiu Galatzó (Calvià)