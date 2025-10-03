Javier Cubillas, en la lucha por las medallas del campeonato de Europa

Javier Cubillas fue noveno en la prueba en línea júnior de los campeonatos de Europa que se están celebrando en los departamentos franceses de Ardeche y Drome.

El alemán Karl Herzog (16 años) ganó escapado tras finalizar los 103,4 kilómetros de un recorrido exigente (2.000 metros de desnivel acumulado), salpicado por diferentes cotas, en dos horas, 44 minutos y 34 segundos a una velocidad media de 37,699 km/hora.

Tras el teutón cruzaron la línea de meta el italiano Roberto Capello (18 años) a 13 segundos y el irlandés David Gaffney (18), a 43.

Detrás de los tres medallistas, a 56 segundos del ganador, llegó un grupo de siete corredores, entre los que se encontraba Cubillas (18), que esprintó por la cuarta plaza, medalla de chocolate que consiguió el danés Noah Lindholm Møller Andersen (18).

El prometedor ciclista vallero, 15º la semana pasada en el durísimo Mundial de Kigali (Ruanda), donde estaba en las medallas hasta los últimos dos kilómetros finales, fue el jefe de filas del combinado español.

La última subida a Val d’Enfer fue determinante. Ahí, Cubillas perdió la opción de podio.

También entró en el top 20 el vizcaíno Ibai Villate (17 años), 18º cerrando un grupo de cinco corredores que llegaron a meta a dos minutos y medio del nuevo campeón de Europa de la categoría.

Sebastián Mora está lesionado Sebastián Mora no estará en el Mundial de Santiago (Chile) de ciclismo en pista, al estar lesionado en una pierna. «Me empezaba a encontrar en las buenas condiciones, pero son cosas que suceden y no me queda otra que asumirlas», señala el corredor vila-realense, ausente en una cita capitaneada por el mallorquín Albert Torres.

Doblete en chicas

El ciclismo femenino español firmó un éxito sin precedentes con la evidencia de que la cantera entre las mujeres, es en estos momentos, una de las mejores del mundo. Las dos Paulas, primero Blasi y luego Ostiz, se proclamaron campeonas de Europa en las categorías sub-23 y júnior (respectivamente), en la prueba en ruta donde vencieron a todas sus oponentes para lograr una proeza.