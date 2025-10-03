Javier Cubillas, en la lucha por las medallas del campeonato de Europa
El valldeuxense, como la semana anterior en el Mundial, demuestra sus dotes con un puesto de honor
Javier Cubillas fue noveno en la prueba en línea júnior de los campeonatos de Europa que se están celebrando en los departamentos franceses de Ardeche y Drome.
El alemán Karl Herzog (16 años) ganó escapado tras finalizar los 103,4 kilómetros de un recorrido exigente (2.000 metros de desnivel acumulado), salpicado por diferentes cotas, en dos horas, 44 minutos y 34 segundos a una velocidad media de 37,699 km/hora.
Tras el teutón cruzaron la línea de meta el italiano Roberto Capello (18 años) a 13 segundos y el irlandés David Gaffney (18), a 43.
Detrás de los tres medallistas, a 56 segundos del ganador, llegó un grupo de siete corredores, entre los que se encontraba Cubillas (18), que esprintó por la cuarta plaza, medalla de chocolate que consiguió el danés Noah Lindholm Møller Andersen (18).
El prometedor ciclista vallero, 15º la semana pasada en el durísimo Mundial de Kigali (Ruanda), donde estaba en las medallas hasta los últimos dos kilómetros finales, fue el jefe de filas del combinado español.
La última subida a Val d’Enfer fue determinante. Ahí, Cubillas perdió la opción de podio.
También entró en el top 20 el vizcaíno Ibai Villate (17 años), 18º cerrando un grupo de cinco corredores que llegaron a meta a dos minutos y medio del nuevo campeón de Europa de la categoría.
Sebastián Mora está lesionado
Sebastián Mora no estará en el Mundial de Santiago (Chile) de ciclismo en pista, al estar lesionado en una pierna. «Me empezaba a encontrar en las buenas condiciones, pero son cosas que suceden y no me queda otra que asumirlas», señala el corredor vila-realense, ausente en una cita capitaneada por el mallorquín Albert Torres.
Doblete en chicas
El ciclismo femenino español firmó un éxito sin precedentes con la evidencia de que la cantera entre las mujeres, es en estos momentos, una de las mejores del mundo. Las dos Paulas, primero Blasi y luego Ostiz, se proclamaron campeonas de Europa en las categorías sub-23 y júnior (respectivamente), en la prueba en ruta donde vencieron a todas sus oponentes para lograr una proeza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Benicàssim es el municipio más rico de Castellón: ¿en qué posición está tu localidad?
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
- Castellón se moviliza por Sofía, la activista de Burriana 'secuestrada' en Israel
- Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella
- El asesino que mató a su mujer y cobraba su pensión
- El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria