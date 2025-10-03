Lamine Yamal vuelve a lesionarse del pubis y no jugará el Sevilla-Barça

Dos partidos (uno y medio) y recaída. Lamine Yamal ha vuelto a lesionarse. De la misma dolencia que le había tenido apartado de los últimos compromisos hasta que reapareció frente a la Real Sociedad. El Barça le da incluso por descartado para enfrentarse al Sevilla este domingo.

Antes de que el club azulgrana emitiera el parte médico en el que consigna que el delantero está de baja, el nombre de Lamine Yamal había aparecido entre los convocados por Luis de la Fuente para los dos partidos de España: el sábado 11 contra Georgia en Elche y el martes 14 ante Bulgaria en Valladolid. El comunicado del Barça devuelve el balón a la federación para que sea borrado de la lista a no ser que se exija al futbolista acudir a Madrid para ser examinado por los médicos de la selección.

El caso es que Lamine Yamal está mal. No se ha recuperado del todo pese al tratamiento que ha seguido y que le ha dejado fuera de combate en cuatro partidos del Barça. Desde el primer parón de selecciones, cuando regresó lesionado. Durante su estancia en el combinado español, y con molestias físicas, fue infiltrado para que disputara los dos partidos: ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6). De la Fuente no le sustituyó hasta pasado el minuto 70 en los dos casos, aunque ambos partidos habían quedado resueltos en el descanso.

La falta de sensibilidad con el joven futbolista despertó el enfado de Hansi Flick, que no pudo contar con el extremo en los siguientes cuatro partidos (Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo). Le alineó frente a la Real Sociedad a partir del descanso -sustituyó en el minuto 45 a Roony Bardghji- y fue titular frente al Paris Saint Germain.

Lamine Yamal no ha resistido el último esfuerzo. "Las molestias en el pubis han reaparecido", informa el Barça. El comunicado azulgrana pronostica un periodo de baja "de dos a tres semanas", lo que le inhabilita para jugar con la selección, al tiempo que pone en duda su reaparición tras el parón. El Barça recibirá al Girona el sábado 18 de octubre para enlazar el derbi con la tercera jornada de la Champions (en Montjuïc, con el Olympiacos, el martes día 21) y el colofón del clásico del Bernabéu (26 de octubre) frente al Madrid.