El Servigroup Peñíscola busca dar la sorpresa en Palma

El Servigroup Peñíscola de fútbol sala disputa este viernes por la tarde-noche su partido correspondiente a la jornada 5 de liga contra el Illes Balears Palma Futsal (20.30 horas). Un encuentro en el que obtener los tres puntos en la pista del tricampeón de Europa no será tarea sencilla para un equipo que viene de sumar su primera victoria en la competición doméstica en el capítulo anterior.

A diferencia de lo que es habitual cuando se visita al Palma, el partido no se jugará en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, donde habitualmente juega el conjunto balear. La instalación se encuentra en obras por el cambio de pista y se jugará en el Poliesportiu Galatzó de Calvià, que únicamente tiene un aforo de 400 personas. Esto ha propiciado que únicamente haya entradas para los abonados del Palma, que ya anunció el pasado miércoles el aforo completo, dejando a muchos de sus abonados sin poder acceder.

A este choque el conjunto del Baix Maestrat llega con la tranquilidad de haber sumado sus primeros puntos con el triunfo sobre el Jaén, pero ahora busca otros tres más, por eso su propósito es el de ganar en Palma para seguir escalando posiciones e ir superando rivales en la clasificación.

Bajas y altas

Santi Valladares tiene a todos sus jugadores disponibles para tratar de superar a un rival que tiene un tremendo potencial y en el que destacan los veteranos Lin y Mario Rivillos, este último a un nivel muy alto, y la gran cantidad de brasileños que tiene en su plantilla Antonio Vadillo, hasta un total de diez.

Santi Valladares, anet el arranque de la temporada 2025/26 en el Servigroup Peñíscola. / Eloy Cerdá

El equipo balear, por su parte, buscará el triunfo para seguir cerca del liderato, que tiene a dos puntos de separación. Hasta el momento ha conseguido dos victorias (Valdepeñas y Córdoba) y dos empates (Cartagena y Manzanares) y aún no conoce la derrota.

En este sentido, conseguir puntuar ya sería un buen resultado para un Servigroup Peñíscola que tiene ante sí una salida que habitualmente se le da mal. Pero, ¿por qué no romper las estadísticas?