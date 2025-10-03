Vila-real se cita con el atletismo de alto nivel en la Milla de la Cerámica

La Milla de la Cerámica regresa este sábado a Vila-real con su tercera edición, que constará de ocho carreras de dos vueltas, divididas por niveles, que se disputarán en los alrededores del Estadio de la Cerámica a partir de las 17.30 horas.

La rueda de prensa de presentación sirvió para anunciar el elenco de atletas de alto nivel y se celebró este viernes con la intervención del concejal de Deportes, Xus Madrigal; los miembros del Club Atletisme Vila-real, Andreu Madrigal y Claudia Artero; y el director comercial del Villarreal CF, Juan Antón.

Así, en la categoría élite A masculina competirán atletas como Víctor Ruiz, Adberrahman El Khayami, ganador de la II Milla, y Alejandro Quijada, que ha competido en el Mundial. En la femenina, destacan atletas como Raquel Echeverría, Olivia Alexandre, Andrea Rodríguez y Carla Masip.

Desde el Club Atletisme Vila-real se puso en valor la participación del atleta local Martí Torregrosa. «Es un orgullo anunciar la participación de este atleta, formado en el club y actual subcampeón de Europa sub-20 en 3.000 metros obstáculos», apuntó Artero.

Los horarios

En cuanto a los horarios, la recogida de dorsales comenzará a las 16.30 horas, las carreras darán inicio a las 17.30 y la entrega de premios será hacia las 20.00.

Andreu Madrigal, del Club Atletisme Vila-real, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: “Esperamos que la gente se anime a venir. Invitamos a todo el mundo, sean o no aficionados al atletismo, porque el nivel no va a defraudar”.

Agradecimientos

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, ha agradecido al Club Atletisme Vila-real “su trabajo e implicación, que nos ayuda a reforzar la apuesta del Ayuntamiento por la colaboración y por consolidar Vila-real como Ciudad de la Salud y el Deporte”. También ha querido agradecer al Villarreal CF “por volver a abrirnos las puertas de un espacio tan emblemático como es el Estadio de la Cerámica, un símbolo reconocido internacionalmente”.

“El proyecto de la Milla es una iniciativa que hace ilusión, que he tenido la oportunidad de vivir de cerca y que demuestra cómo, con esfuerzo y pasión, se puede llevar el atletismo de élite a pie de calle. Me gustaría que se valore el trabajo del Club de Atletismo, que ha conseguido reunir un cartel de altísimo nivel que, sin duda, ofrecerá un espectáculo deportivo memorable”.

Los representantes del Villarreal CF, el Ayuntamiento de Vila-real y el Club Atletisme Vila-real, en la sala de prensa. / Mediterráneo

Por su parte, Juan Antón, director comercial del Villarreal CF, ha señalado que “es genial que se reconozca el esfuerzo de los organizadores y patrocinadores, y que se cuente con atletas destacados, incluyendo al local Martí Torregrosa. La idea de dividir las carreras por niveles es muy interesante, ya que seguramente hará que la competición sea más emocionante y accesible para todos”.

Organizada por el Ayuntamiento de Vila-real y el Club Atletisme Vila-real, la Milla de la Cerámica tiene como objetivo acercar el deporte de máximo nivel a la ciudadanía y reforzar el compromiso de la ciudad con un modelo deportivo inclusivo, participativo y saludable.

La edición de este año cuenta con el apoyo de grandes patrocinadores: el Villarreal CF, FACSA y EUROACE, así como otros colaboradores locales que hacen posible este evento deportivo de primer nivel.