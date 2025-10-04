Castellón se vuelca, un año más (y ya van 17), con 'Un mar para todos'

La 17ª edición del encuentro Un mar para todos ha sido un nuevo éxito conjunto de participación, con la asistencia de alrededor de 350 personas.

Organizada por la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Castelló y el Real Club Náutico de Castellón (RCNCS), la cita ha acogido asimismo a muchas familias de las personas con discapacidad, procedentes de las asociaciones y centros docentes de toda la provincia de Castellón.

Además del habitual bautismo de mar, gracias a las embarcaciones cedidas por socios del RCNS, diferentes actividades acuáticas han protagonizado la jornada, marcada por el buen ambiente y la diversión. Así, se ha desarrollado un concurso de pesca, organizado con el apoyo de la asociación Sport Pescador y una magnífica exposición de modelismo naval, que ha permitido a los asistentes disfrutar de muy interesantes trabajos elaborados con gran precisión.

Finalmente, el Mago Pinchito presentó un espectáculo de magia, lleno de asombro y diversión para despertar la imaginación de grandes y pequeños. Además, una animación temática liderada por personajes del universo Star Wars y super héroes ha sorprendido como cada año al público, aportando un toque de fantasía a la jornada.

Foto de familia de 'Un mar para todos'. / Cocemfe Castelló

Agradecimientos

Patrocinada por la Autoridad Portuaria de Castellón, Diputación de Castellón y Ayuntamiento de Castellón, la jornada ha contado con la colaboración de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, el tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Capitanía Marítima, Bomberos del Ayuntamiento de Castellón, Cruz Roja del Mar, Sport Pescador, Artículos de Pesca La Dorada, Restaurante Brisamar Grup Betxí, El Corte Inglés Castellón, Artículos de Pesca Deportiva Prades, Gufresco y la Asociación de Modelistas de Castellón.

Más autoridades

En el transcurso del encuentro, la jornada ha contado con la presencia de las autoridades civiles y militares. Entre ellas, han participado el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez; y las concejales de Deportes y Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado y Clara Adsuara respectivamente. Así como la directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost, que han sido acompañados en la visita por el presidente de Cocemfe Castelló, Ximo Nebot; y del vicepresidente del Real Club Náutico de Castellón, Guillermo Torres.