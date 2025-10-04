Indignación en Peñíscola por una salvaje entrada que mandó al hospital a un jugador y las condiciones de su visita a Palma

El Servigroup Peñíscola FS denunció este sábado las condiciones en las que jugó el partido de este viernes ante el Illes Balears Palma Futsal, que se disputó en el Poliesportiu Galatzó de Calvià (Mallorca) al no haber finalizado las obras del Palau Municipal d’Esports de Son Moix, pista habitual del conjunto balear. A través de un comunicado oficial, el Peñíscola FS compartió su “más absoluta indignación” por el procedimiento de cambio de pista llevado a cabo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Illes Balears.

Según el club peñiscolano, ambas entidades pactaron sin su conocimiento “un cambio de ubicación a un pabellón que ni siquiera era el alternativo aprobado y que no reunía ninguna de las exigencias mínimas para disputar un partido de Primera División”. La entidad destacó en su comunicado la “escasa seguridad” o “falta de iluminación” en un pabellón con un aforo de cuatrocientas personas.

La situación se agravó, según el Peñíscola FS, cuando su jugador Diego Quintela perdió el conocimiento tras una salvaje entrada y el personal sanitario del pabellón “se negó a efectuar el traslado” a un centro hospitalario “alegando que no era su misión y que no estaban preparados para ello”.

Así, el equipo contactó con otra ambulancia que trasladó a Quintela a un centro privado al estar más cerca del pabellón en el que atendieron al jugador “previo depósito económico abonado por el club”. El equipo apuntó directamente a la RFEF, habló de “oscurantismo” durante el proceso de cambio de sede y anunció que activará los mecanismos legales que le correspondan ante lo ocurrido.

Hasta el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, se ha pronunciado por lo ocurrido, afirmando que "el honor y la deportividad valen mucho más" por una acción que dejó inconsciente al jugador visitante.

El Illes Balears Palma Futsal comunicó el pasado 28 de septiembre que el cambio de parqué del pabellón de Son Moix tenía un plazo de dos semanas de ejecución que no se cumplió. Según el club balear, trabajó “a contrarreloj para encontrar una alternativa viable” pero los pabellones de Inca y Muro y el Velòdrom Illes Balears no estaban disponibles, lo que según su versión dejaba “el Poliesportiu Galatzó de Calvià, con un aforo muy limitado” como la única opción.