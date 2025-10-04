Sergio García toma buena nota del futuro del golf en 'su' torneo

La primera jornada del Sergio García Junior Championship 2025 ha dejado un panorama lleno de emoción y máxima igualdad en las instalaciones de Mediterráneo Golf (Borriol). Bajo un ambiente internacional y con gran expectación, los jóvenes golfistas ofrecieron un espectáculo de gran calidad que marca el inicio de un fin de semana de golf de primer nivel.

Por cuarto año consecutivo, este campeonato se celebra durante el primer fin de semana de octubre y cuenta con el aval de ser prueba valedera para el Ranking Mundial Amateur (WAGR), además de formar parte de las International Pathway Series de la AJGA, el prestigioso circuito junior americano. Una plataforma que brinda a jóvenes golfistas la posibilidad de obtener el estatus de Performance Based Entry (PBE) y acceder a torneos de la AJGA en todo el mundo.

Cifras

La edición 2025 ha batido récords de participación, con 92 jugadores y jugadoras de hasta 18 nacionalidades distintas; todos ellos y ellas nacid@s a partir del 1 de enero del 2007, confirmando el crecimiento de este torneo en su camino a convertirse en un referente internacional del golf juvenil.

Primeros recorridos

En la categoría masculina, Gonzalo Carrillo y Pelayo Fernández comparten el liderato con 70 golpes. A tan solo un golpe, con 71 impactos, se sitúa el defensor del título y jugador de la Sergio García Golf Academy, Juan Miró; junto a Austin Krahn, Jaime Escudero y Raúl Gómez. También fue destacada la actuación de dos de los pupilos de Sergio en la academia, caso de Hugo Rodríguez y Fernando Cobo, que se encuentran a solo dos golpes de la cabeza.

En la categoría femenina, la tailandesa Chanya Huaysan lideraba la clasificación provisional con 72 golpes, seguida de la española Carlota López, a dos impactos; mientras que Xinyi Wu y Rut Díaz se mantienen a tres golpes de la primera posición.

Sergio García, muy presente

El propio Sergio García ha estado presente durante toda la jornada, siguiendo de cerca el progreso de sus pupilos de la academia y del resto de jugadores y jugadoras, mostrando su cercanía y apoyo incondicional. Además, este sábado, al finalizar la segunda vuelta, el campeón castellonense ofrecía un clínic exclusivo para todos los participantes del torneo, compartiendo su experiencia y consejos en el campo de golf.

Expectación para las próximas rondas

Con todo por decidir, el fin de semana promete emociones fuertes en Mediterráneo Golf. El prestigio del título, los valiosos puntos WAGR y la posibilidad de abrirse camino hacia los torneos de la AJGA convierten esta cuarta edición del Sergio García Junior Championship en una cita clave del calendario júnior internacional.

Toda la información del torneo, horarios, clasificaciones están disponible si pinchas aquí.