Resumen de juveniles: El Castellón se da un festín de goles y se sitúa segundo en la clasificación (0-6)

El juvenil A del Castellón se dio un festín de goles en su visita al campo del Jove Español. Allí el equipo de Albert Vilà se impuso por un contundente 0-6, que unido al 8-1 con el que siete días antes superaron al Talavera convierte el equipo albinegro en el máximo goleador de la categoría. Marcaron Javi Guerra (tres), Albert Albiol, Fran Santamaría y Julián. Segunda victoria consecutiva para el conjunto de la capital de la Plana, tras la cosechada hace siete días en Gaetà Huguet frente al Talavera.

El que por fin ganó en liga fue el Villarreal de Pepe Reina. Lo hizo con autoridad en su visita al feudo de El Pinar, por 0-4. Allí Keyner Ron abrió la lata, para después llegar los tantos de Thiago Albiol, Julio Arjona y Sergi Barrera para firmar esa amplia primera victoria. A la cuarta fue la vencida y los vila-realenses consiguieron subir la primera victoria en su casillero.

El once que presentó el juvenil del Villarreal en su visita al campo de El Pinar. / Villarreal CF

Derrota

El Roda, por su parte, no pasó del empate (0-0) en casa frente a un buen Elche que certificó que es uno de los equipos que apuntan a estar en lo alto de la tabla. A los gualdinegros les está costando mucho ganar en este arranque liguero. Suma un triunfo, un empate y dos derrotas.

En la clasificación el Valencia domina la tabla con 12 puntos (todos los posibles), mientras que en segunda posición aparece el Castellón, con nueve puntos, los mismos que el UCAM Murcia, por los ocho del Levante. El Villarreal es décimo con 4 puntos, siendo undécimo el Roda con los mismos puntos. El próximo fin de semana no habrá competición.