Resumen de juveniles: El Castellón se da un festín de goles y se sitúa segundo en la clasificación (0-6)
Los albinegros superaron con claridad al Jove Español en tierras alicantinas
El Villarreal, muy superior a El Pinar, sumó la primera victoria de la temporada
El Roda no pudo pasar el empate sin goles ante un serio rival como fue el Elche
El juvenil A del Castellón se dio un festín de goles en su visita al campo del Jove Español. Allí el equipo de Albert Vilà se impuso por un contundente 0-6, que unido al 8-1 con el que siete días antes superaron al Talavera convierte el equipo albinegro en el máximo goleador de la categoría. Marcaron Javi Guerra (tres), Albert Albiol, Fran Santamaría y Julián. Segunda victoria consecutiva para el conjunto de la capital de la Plana, tras la cosechada hace siete días en Gaetà Huguet frente al Talavera.
El que por fin ganó en liga fue el Villarreal de Pepe Reina. Lo hizo con autoridad en su visita al feudo de El Pinar, por 0-4. Allí Keyner Ron abrió la lata, para después llegar los tantos de Thiago Albiol, Julio Arjona y Sergi Barrera para firmar esa amplia primera victoria. A la cuarta fue la vencida y los vila-realenses consiguieron subir la primera victoria en su casillero.
Derrota
El Roda, por su parte, no pasó del empate (0-0) en casa frente a un buen Elche que certificó que es uno de los equipos que apuntan a estar en lo alto de la tabla. A los gualdinegros les está costando mucho ganar en este arranque liguero. Suma un triunfo, un empate y dos derrotas.
En la clasificación el Valencia domina la tabla con 12 puntos (todos los posibles), mientras que en segunda posición aparece el Castellón, con nueve puntos, los mismos que el UCAM Murcia, por los ocho del Levante. El Villarreal es décimo con 4 puntos, siendo undécimo el Roda con los mismos puntos. El próximo fin de semana no habrá competición.
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas