Así les ha ido la jornada a los tres principales equipos de baloncesto de Castellón

Fin de semana intenso de baloncesto para los principales representantes de la provincia de Castellón: Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló (segunda jornada de la Liga Femenina Challenge), Amics Castelló y Maderas Sorlí Benicarló (ambos debutaban, en este curso, en Segunda FEB).

La derrota

Alter Enersun Al-Qázeres y NBF hicieron disfrutar al personal con una anotación alta en el primer cuarto (26-24). Las chicas de Jaume Tormo respondieron al 5-0 de salida de las locales para, con un parcial de 9-21, despegarse tímidamente en el electrónico. Cristina Villamor metió un triple que ponía el 14-21, aunque las extremeñas se repusieron para mandar el término de los primeros 10’ (26-24).

Las defensas se ajustaron tras el primer intermedio. El NBF fue a remolque, pero sin permitir que el Al-Qázeres se marchara en el marcador, pese al 37-30. Un pequeño estirón mantenía el equilibrio en el descanso (39-37).

Ajustada derrota del Fustecma NBF en Cáceres. / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

Mediado el cuarto, Laura Campos volvía a poner por delante a las castellonenses al cabo de muchos minutos (43-44). Después de varios vaivenes, ventaja visitante para el cuarto decisivo (49-52). Éste no arrancó bien (8-0, para un 57-52). El apagón se prolongó demasiado y las extremeñas amarraron la victoria por 72-67.

La victoria (1)

El Amics selló una solvente victoria en la pista del Molina Basket. El conjunto entrenado por José Luis Pichel cimentó su triunfo en los tres minutos previos al descanso (del 34-34 al 34-47).

Después del paso por el vestuario, los castellonenses, salvo en unos instantes del último parcial, siempre manejaron ventajas por encima de los 10 minutos para acabar venciendo por 17: 77-94.

El conjunto José Luis Pichel supo reponerse a un inicio dubitativo para imponer su ritmo y su calidad ofensiva, liderado por un brillante Sesan Russell, autor de 26 puntos. Con un juego coral y gran acierto exterior, los de blanco y verde firmaron un triunfo convincente que les permite estrenar el curso con buenas sensaciones y confianza en sus objetivos.

La victoria (y 2)

Por último, ya en sesión dominical, el Benicarló también vencía en su estreno de la temporada. El Maderas Sorlí Benicarló logró un trabajado triunfo contra el OCA Global Salou, por 83-78.

Empezaron los visitantes efectivos desde el exterior pero respondía el Benicarló y se ponía cinco puntos arriba en el ecuador del primer periodo (15-10) tras dos triples seguidos de Haro y Ukawuba. La ventaja llegó a los 10 puntos empezado el segundo acto (29-19). Sin embargo, en ese momento, el partido cambió por completo. A los locales se les hizo de noche en ataque y tres triples consecutivos del Salou prácticamente eliminaron toda la ventaja conseguida.

Las complicaciones iban a más. Soumbey-Alley y Perdiguero acumularon tres faltas cada uno que condicionaron su participación. La desconexión ofensiva seguía y el equipo catalán se puso 30-36. En los instantes previos a la media parte apareció la reacción de los hombres de Sergio Lamúa y consiguieron que la contienda llegase a su ecuador igualado a 39 puntos.

El Benicarló volvió a escaparse (parcial de 12-2), pero el Salou se aferró y consiguió dejar la diferencia en tres puntos (61-58) con un triple de Sims sobre la bocina.

Con el 67-67, el Maderas Sorlí dio un paso ya definitivo hacia el triunfo. Obtuvo un corrido de 9-0 con tres puntos de Kingsley, cuatro de Soumbey-Alley y dos de Ndour (76-67). Los caduferos resistieron las embestidas finales de los tarraconenses para amarrar el triunfo por cinco puntos (83-78).