La Milla de la Cerámica regresa por todo lo alto en Vila-real: aquí, la crónica

Vila-real disfrutó con el regreso, a lo grande de la Milla de la Cerámica, que volvía tras unos años de ausencia para retomar su tercera edición con un éxito de participación en sus ocho pruebas (cuatro masculinas y otras tantas femeninas), en la tarde de este sábado, 4 de octubre del 2025, en los aledaños del Estadio de la Cerámica.

Cerca de 80 atletas, de reconocido prestigio, fueron cumplimentando, en sus respectivas categorías, está distancia del mediofondo, 1.609 metros concretamente (dos vueltas a un circuito de casi 805 por el carrer Ermita, para terminar en la remodelada plaza, delante mismo de las emblemáticas esculturas monumentales de Silvia y María, obra del afamado Jaume Plensa), ligeramente por encima de lo milqui, donde España, tradicionalmente, ha sido una potencia.

Resultados

En la carrera elite A masculina, que cerró el programa, el corredor utielano Víctor Ruiz (Facsa-Playas de Castellón) se impuso, entre otros, a su compañero de club Abderrahman El Khayami, vencedor en la anterior edición. Alejandro Quijada (el representante de Nike ha estado en el reciente Mundial de Tokio) o Enrique Herreros (FC Barcelona) eran otros de los ilustres participantes.

Martí Torregrossa, joven atleta de Vila-real, en la prueba élite A masculina. / Toni Losas

Igualmente, el vila-realense Martí Torregrossa, medalla de plata en los últimos Campeonatos de Europa de la categoría sub-20 en los 3.000 metros obstáculos disputados este mes de agosto en la localidad finlandesa de Tampere, dejó el pabellón bien alto.

La carrera elite A femenina no le anduvo a la zaga en cuanto a su elevado nivel. El triunfo se quedó en casa, gracias a la actuación de la benicarlanda Carla Masip, ahora en las filas del club Diputación de Valencia, que encabezó una prueba con atletas de la talla de Nara Elipe, Olivia Alexandre, Soukaina El Khayami o Nadia Soto (del Facsa-Playas de Castellón, como Andrea Rodríguez, que son sub-20 y sub-23, respectivamente).

Galería | Vila-real disfruta con la III Milla de la Cerámica / Toni Losas

Estos dos ganadores se embolsaron un premio de 1.500 euros.

El balance

«Ha sido una prueba muy buena, con gente de mucho nivel», argumentaba Andreu Madrigal, en representación del Club Atletisme Vila-real, organizadora de una prueba que ha contado con el respaldo del Ajuntament de Vila-real, Villarreal CF, Facsa o Euroace, entre otros.

«Han venido figuras muy buenas, algunas top, lo que nos da fuerzas para que la prueba siga celebrándose», añadió Madrigal.

Apuntar que la Milla de la Cerámica tiene como objetivo acercar el deporte de máximo nivel a la ciudadanía y reforzar el compromiso de la ciudad con un modelo deportivo inclusivo, participativo y saludable, según esgrimió el consistorio en la presentación del viernes.