Resumen de 3ª Federación: El Vall de Uxó gana y destrona al Villarreal C en el Mini Estadi (0-3)

Golpe de autoridad del Vall de Uxó ante el Villarreal C en el Mini Estadi. El conjunto vallero de José Manuel Descalzo destronó al líder, el filial amarillo, en su propio campo tras vencer por un contundente 0-3, más dos tiros que se estrellaron en los postes de la portería ‘grogueta’. Y es que apenas cumplido el primer minuto del encuentro llegó el 0-1 que cogió desprevenido a todo el mundo. Adri Domínguez perforó la portería defendida por Yago Moreira. Salida muy intensa de los valleros.

Los jugadores del Vall de Uxó celebran uno de los goles ante el Villarreal C. / UD Vall de Uxó

Ese gol marcó el devenir de un primer tiempo donde el Vall de Uxó estuvo bien plantado y mandando. A todo ello, en el minuto 41 el Villarreal C se quedó con un hombre menos por la expulsión de Manfa Keita, por ver la segunda cartulina amarilla. Con ese 1-0 se llegó al descanso.

Hasta la recta final del encuentro no se remató la faena a favor de los de la Plana Baixa. En el minuto 80 Fer Pérez Vinaspre abrió brecha en el marcador y dejó el duelo medio sentenciado, tras un gran disparo desde fuera del área. Y el remate final llegó en el minuto 89, anotado por Gonzalo Giménez, tras presionar al portero local y anotar prácticamente a puerta vacía.

El Soneja regresó de vacío de Sagunto tras encajar un gol en el tiempo de añadido. / Atlético Saguntino

Jarro de agua fría

El que no tuvo suerte fue el Soneja en su visita al campo del Atlético Saguntino. El equipo del Alto Palancia cayó derrotado (1-0), con un tremendo cabezazo de Carlos Moros tras un saque de esquina ejecutado por Toni Huerta, con el tiempo ya cumplido. Los romanos sometieron a una fuerte presión al Soneja durante muchos minutos del encuentro y el gol llegó en un momento clave, cuando apenas quedaba tiempo para la reacción.