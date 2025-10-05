Resumen Lliga Comunitat: Derrota para dos pesos pesados de la categoría como Burriana y Onda
También cayeron derrotados lejos de casa el Nou Jove/Ripollés y el Alqueries
El Almazora aplazó su partido frente al Manises por jugar la previa de la Copa
L’Alcora fue el único equipo provincia cantó triunfo este fin de semana. El resto perdieron, o como el caso del Almazora no jugará su partido de liga frente al Manises hasta finales de mes, tras aplazar el duelo de este domingo porque su rival estaba disputando la previa de la Copa del Rey. Los azulejeros de Camilo Santos ganaron a todo un Burriana en el campo Joan B. Planelles.
Y es que dos de los pesos pesados del fútbol provincial que militan en la Lliga Comunitat cayeron este fin de semana y deja a cuatro equipos valencianos al frente de la clasificación. El sábado el Onda pinchó en su visita al feudo del Tavernes. Los rojiblancos encajaron un doloroso 3-0. Y este domingo el que encalló fue el Burriana, en su campo, al ceder frente a un ordenado y letal L’Alcora (0-1), gracias al gol que marcó José Uroz al poco de reanudarse el segundo tiempo.
Resto de partidos
Del resto, el Nou Jove-Ripollés no pudo sacar nada positivo de su visita al campo del Acero (3-1). Younnes Addar hizo el 0-1 y después llegó la remontada de los porteños. El Alqueries cayó por la mínima en su visita al feudo del Paiporta (1-0).
Mientras que el Almazora no jugó porque su rival, el Manises, estaba disputado la vuelta de la primera ronda de la Copa del Rey. Ese Manises-Almazora está fijado para el miércoles 29 a las 20.30 horas en el Municipal de Manises.
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas