Resumen Lliga Comunitat: Derrota para dos pesos pesados de la categoría como Burriana y Onda

L’Alcora fue el único equipo provincia cantó triunfo este fin de semana. El resto perdieron, o como el caso del Almazora no jugará su partido de liga frente al Manises hasta finales de mes, tras aplazar el duelo de este domingo porque su rival estaba disputando la previa de la Copa del Rey. Los azulejeros de Camilo Santos ganaron a todo un Burriana en el campo Joan B. Planelles.

Y es que dos de los pesos pesados del fútbol provincial que militan en la Lliga Comunitat cayeron este fin de semana y deja a cuatro equipos valencianos al frente de la clasificación. El sábado el Onda pinchó en su visita al feudo del Tavernes. Los rojiblancos encajaron un doloroso 3-0. Y este domingo el que encalló fue el Burriana, en su campo, al ceder frente a un ordenado y letal L’Alcora (0-1), gracias al gol que marcó José Uroz al poco de reanudarse el segundo tiempo.

El once titular que presentó L'Alcora en su partido ganado en el campo del Burriana. / CD L'Alcora

Resto de partidos

Del resto, el Nou Jove-Ripollés no pudo sacar nada positivo de su visita al campo del Acero (3-1). Younnes Addar hizo el 0-1 y después llegó la remontada de los porteños. El Alqueries cayó por la mínima en su visita al feudo del Paiporta (1-0).

Mientras que el Almazora no jugó porque su rival, el Manises, estaba disputado la vuelta de la primera ronda de la Copa del Rey. Ese Manises-Almazora está fijado para el miércoles 29 a las 20.30 horas en el Municipal de Manises.