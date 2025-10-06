España convoca a dos jugadores del Servigroup Peñíscola

Los jugadores del Servigroup Peñíscola, Pablo Muñoz y Diego Sancho, fueron citados este lunes por el seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, para los partidos que España disputará frente a Marruecos en Rabat los días 19 y 21 de octubre. Se trata de dos encuentros amistosos que servirán de cara a la preparación del Europeo que se jugará en enero de 2026.

Los dos jugadores del Servigroup Peñíscola estaban en la prelista de 30 jugador del seleccionador Velasco, y con la citación de ayer pasaron a formar parte de la definitiva. Diego Sancho repite en la convocatoria con la absoluta de España después de estar en la última contra Armenia, a la que entró sustituyendo a su compañero de equipo Pablo Muñoz, lesionado. Una vez ya recuperado, Muñoz vuelve a tener la oportunidad de debutar con la selección.