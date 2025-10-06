España convoca a dos jugadores del Servigroup Peñíscola
Pablo Muñoz y Diego Sancho, convocados por la Selección para los amistosos contra Marruecos
Eloy Cerdá
Los jugadores del Servigroup Peñíscola, Pablo Muñoz y Diego Sancho, fueron citados este lunes por el seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, para los partidos que España disputará frente a Marruecos en Rabat los días 19 y 21 de octubre. Se trata de dos encuentros amistosos que servirán de cara a la preparación del Europeo que se jugará en enero de 2026.
Los dos jugadores del Servigroup Peñíscola estaban en la prelista de 30 jugador del seleccionador Velasco, y con la citación de ayer pasaron a formar parte de la definitiva. Diego Sancho repite en la convocatoria con la absoluta de España después de estar en la última contra Armenia, a la que entró sustituyendo a su compañero de equipo Pablo Muñoz, lesionado. Una vez ya recuperado, Muñoz vuelve a tener la oportunidad de debutar con la selección.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Un conductor atropella a un joven de 24 años en Castelló
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Grave accidente con dos heridos en el polígono El Colador de Onda
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan