Fernando Cobo y Chanya Huaysan se imponen en el Sergio García Junior Championship 2025

Del 3 al 5 de octubre se ha celebrado en el campo de Mediterráneo Golf la cuarta edición del Sergio García Junior Championship, un torneo ya consolidado como cita clave en el calendario internacional del golf juvenil y puntuable para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Durante tres intensas jornadas, 92 jugadores y jugadoras sub-18 de hasta 18 nacionalidades distintas compitieron en modalidad Stroke Play a 54 hoyos, mostrando un altísimo nivel de juego tanto en la categoría masculina como en la femenina.

La clasificación masculina vivió un desenlace de auténtico espectáculo: Fernando Cobo y Juan Miró, alumno de la Sergio García Golf Academy, con vueltas de 72-65-72 y 71-70-68 respectivamente, finalizaron empatados con un total de 209 golpes (-7). Para el desempate se jugó nuevamente el hoyo 18, donde Fernando Cobo se impuso con un gran birdie, consiguiendo así la victoria en esta cuarta edición. El podio masculino lo completaron Pelayo Fernández (3.º 212 golpes), el canadiense Austin Kranh (4.º214 golpes) y, en quinta posición compartida, el sueco Tintin Wallin y el español Raúl Gómez, ambos con 216 golpes.

En la clasificación femenina, la victoria fue para la española Chanya Huaysan, que firmó vueltas de 72-75-74 para un total de 221 golpes, superando por la mínima a Clara Usó, quien terminó con 222 golpes tras una destacada segunda vuelta de 68. La tercera posición fue compartida por Carlota López (74-76-74) y Fiona del Olmo (76-77-71), ambas con un total de 224 golpes.

Prestigioso torneo

Ambos campeones inscriben así su nombre en el prestigioso palmarés del torneo y recibieron, además del reconocimiento deportivo, una réplica del trofeo.

Como parte del programa oficial, los participantes también disfrutaron el sábado por la tarde de un clinic exclusivo impartido por el anfitrión del torneo, Sergio García, quien compartió con los jóvenes talentos sus rutinas de entrenamiento, consejos y experiencia como ganador del Masters de Augusta 2017. Sergio acompañó durante los tres días a los jugadores, demostrando una vez más su compromiso con el desarrollo del golf juvenil.

El Sergio García Junior Championship sigue creciendo año tras año, consolidándose como una referencia internacional para las promesas del golf mundial.