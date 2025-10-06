Histórico enfrentamiento del Roda en la Copa: contra el Granada de Trigueros y Pacheta

Histórica participación del CD Roda en la Copa del Rey 2025/26. El equipo gualdinegro, fundado en 1978 en Castelló y actualmente con sede en Vila-real, se medirá a un rival de Segunda División como el Granada CF con varios exjugadores del Villarreal CF en sus filas. Será, por lo tanto, un momento que pasará a formar parte en la historia del club provincial, que recibirá al equipo andaluz entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, probablemente en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica donde habitualmente juega el Roda no cumple con los requisitos de la RFEF para el torneo del KO, de ahí que la directiva del club castellonense haya solicitado al Villarreal la cesión del Mini Estadi para poder albergar esta histórica eliminatoria. Así, el pequeño feudo groguet será el escenario al que regresarán jugadores como Manu Trigueros y Jorge Pascual, y también el exentrenador Pacheta, quien dirigió al Submarino dos meses.

Un 'ex' contra el Roda

De todos ellos, la presencia en esta eliminatoria de Jorge Pascual será un aliciente extra ya que el jugador almeriense sali en 2015 de la cantera de la UD Almería para marcharse a las categorías inferiores del Villarreal CF. A excepción de un año cedido en el CD Roda Juvenil, Jorge Pascual pasó por los diferentes equipos groguets hasta que en julio de 2024 tuvo la ficha de profesional. Se fue en calidad de cedido a la SD Eibar, donde la pasada temporada disputó 41 partidos en los que anotó cinco goles y repartió dos asistencias. Asimismo, llegó a debutar con el primer equipo del Villarreal en LaLiga EA Sports y la Copa del Rey, anotando un gol en cada competición. El pasado verano llegó traspasado al Granada desde el club de la Plana Baixa.

Jorge Pascual. / Villarreal CF

Así llegará el rival

El conjunto andaluz no ha comenzado con demasiado buen pie la temporada 2025/26. En Segunda División, a estas alturas del curso, ocupa la 18ª posición con ocho puntos en ocho jornadas, una pobre renta que le ha llevado a estar en zona de descenso bastantes jornadas. De hecho, el papel de Pacheta en el banquillo estaba en entredicho, pero la última victoria contra la Real Sociedad B por 5-2 podría haberle dado un balón de oxígeno esta semana.

En su plantilla, además de las figuras de Trigueros y Jorge Pascual, hay otros nombres propios como los del portero Luca Zidane; el mediocentro Lucas Alcaraz o el extremo Álex Sola, entre otros. Jugadores todos ellos que podrían visitar dentro de dos semanas Vila-real para enfrentarse al Roda en esta primera ronda de la Copa del Rey sorteada este lunes en Las Rozas.

Sea como sea, lo cierto es que será un rival duro de superar, más por su condición de equipo de superior categoría y, más aún, a sabiendas de que ha sido un equipo que en las últimas campañas ha estado a caballo entre Primera División y Segunda.