Adell y Llorach se adjudican la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord 2025

La 3 Cims de Vilafamés celebró el pasado domingo su décima edición con un ambiente festivo, una participación multitudinaria y un nivel deportivo a la altura del aniversario. La plaza de la Font volvió a llenarse de corredores, acompañantes y vecinos que convirtieron la cita en una auténtica fiesta del trail. En lo deportivo, Ricardo Cherta e Isabel Llorach inscribieron sus nombres en el palmarés de la prueba tras una mañana marcada por la igualdad en cabeza y por los récords establecidos.

La carrera reina se disputó sobre el ya clásico trazado de 30 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, un recorrido rápido y exigente que lleva a los participantes a coronar las tres cimas que dan nombre a la prueba: Les Tosses, La Penya y El Mollet.

En este escenario, Ricardo Cherta impuso su ley con un crono de 2:32:36, dominando la carrera desde el inicio, aunque sin poder relajarse. A sus espaldas, muy cerca, entraron Mario Olmedo (2:33:44) y Sergio Vilar (2:34:12), completando el podio masculino.

Ricardo Cherta en Vilafamés. / Jèssica Trujillo

Más ganadores

En categoría femenina la gran protagonista fue Isabel Llorach, que se llevó la victoria con un tiempo de 3:11:28. La castellonense lideró un podio muy apretado en el que María Jesús Marco (3:13:17) y Alba Lorás (3:14:42) entraron a poco más de dos minutos.

Isabel Llorach. / Jèssica Trujillo

La cantera también tuvo su espacio en la modalidad Joves (14K), donde brillaron Oriol Saborit (1:00:33) y Balma Moreno con récord incluido (1:21:04).

La 3 Cims de Vilafamés fue la última carrera de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord 2025, circuito en el que Cristobal Adell y la propia Isabel Llorach se han proclamado campeones.