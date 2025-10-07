El recordado Rafael Martí tendrá su torneo de balonmano en Castelló: te avanzamos cuándo y dónde será

El CD Balonmano Castellón, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital de la Plana, preparan para el próximo verano una nueva competición: la Castellón Hanball Cup. RMR. Un torneo de balonmano en pista y playa, que se celebrará en la ciudad del 25 al 28 de junio de 2026, y que servirá para rendir homenaje al que fuera presidente de la entidad castellonense, Rafael Martí Radiu, fallecido en 2023.

Aunque el malogrado dirigente castellonense ya cuenta con un pabellón con su nombre en la capital de la Plana y ya hubo una jornada en su recuerdo, desde el BM Castellón se quiere poner en valor su figura con este torneo, que nace también con el objetivo de convertirse en un referente internacional del deporte base, de ahí que en el nombre del torneo se hayan añadido las iniciales RMR.

«Estas siglas también se refieren al Respeto, Motivación y Resistencia, que son los valores que se fomentan desde el club entre los deportistas de nuestras bases para seguir creciendo en este proyecto de balonmano», explicó Fernando García Ovejero, vicepresidente del club castellonense.

El pabellón Castalia Rafael Martí Radiu de Castelló. / Gabriel Utiel

Ciudad del deporte

Con esta iniciativa, Castelló refuerza su papel como ciudad del deporte y se prepara para acoger un evento que une balonmano, turismo y proyección internacional. «Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón trabajamos junto a los clubes deportivos locales para que el deporte sea un motor económico más para la ciudad y un atractivo turístico que dé a conocer todo nuestro potencial. El binomio deporte-turismo ha convertido a Castellón en la capital del deporte a través de eventos internacionales como este nuevo y ambicioso torneo de balonmano, en el que además se pone en valor el deporte base como protagonista», apuntó la concejala de Deportes, Maica Hurtado.

La Castellón Handball Cup. RMR será el primer torneo dual en Europa en el que se combinarán partidos de balonmano en pista y en playa, y se dirige a deportistas nacidos entre 2007 y 2017, tanto en categoría masculina como femenina. Los partidos se disputarán en instalaciones deportivas municipales y en la Playa del Pinar, donde se habilitarán 4 o 5 campos de juego. Además de la competición, se desarrollará un programa complementario con actividades sociales y de espíritu olímpico bajo los valores de respeto, motivación y resistencia, defendidos en la formación a los deportistas más jóvenes del Balonmano Castellón.

Rafael Martí, expresidente del CD Balonmano Castellón. / Mediterráneo

García Ovejero destacó, además, la singularidad del torneo, «con unas características únicas, como la duración de los partidos o su dualidad, al disputarse tanto en pista como en la playa». Se esperan 1.500 deportistas.