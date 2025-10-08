Los mejores ciclistas junior del mundo competirán en Castelló: dónde y cuándo

Castellón volverá a situarse en el mapa internacional del ciclismo con la celebración de una cita histórica. Por primera vez, la provincia será doble sede de la UCI Nations Cup Junior, la máxima categoría mundial para ciclistas sub-19. La Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo compartirán protagonismo en un mismo fin de semana en abril del próximo año y se convertirán en epicentro mundial del ciclismo de formación.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confirmado la inclusión de ambas pruebas en el calendario oficial de la Nations Cup Junior 2026, el circuito en el que compiten las mejores selecciones nacionales del mundo. Esta designación supone un reconocimiento al trabajo organizativo y al compromiso de Castellón con el ciclismo base, situando a la provincia al nivel de sedes históricas como la Paris-Roubaix Juniors (Francia) o la E3 SaxobankClassic (Bélgica).

La Volta Castelló. / VOLTA CASTELLÓ

Así, la Volta Castelló abrirá la cita internacional del 16 al 18 de abril, con tres etapas que recorrerán distintos municipios de la provincia y ofrecerán una combinación de recorridos llanos, media montaña y final exigente, diseñada para poner a prueba la versatilidad de los jóvenes talentos. El Trofeo Víctor Cabedo cerrará el evento el domingo 19 de abril, con una jornada única y selectiva que servirá de broche de oro a este intenso fin de semana.

Puntuables para el ranking

Ambas competiciones otorgarán puntos UCI para el ranking mundial de la categoría y contarán con la participación de las selecciones nacionales, acompañadas por sus cuerpos técnicos y equipos de apoyo. En total, se espera la presencia de más de un centenar de corredores, con un notable impacto deportivo, turístico y económico en la provincia. «Después de lanzar el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, la máxima competición profesional, seguimos comprometidos con el ciclismo base. La consolidación de la Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo en la máxima categoría internacional dentro del calendario UCI junior refuerza nuestro proyecto y supone la primera vez que una organización española recibe este tipo de pruebas en categoría masculina», explica José Cabedo, director de ambas pruebas.

Volta Castelló. / VOLTA CASTELLÓ

La Nations Cup Junior es la máxima competición internacional para ciclistas sub-19, organizada por la UCI. En ella, los corredores compiten representando a sus países en un calendario mundial de pruebas por etapas y clásicas que permite sumar puntos para el ranking por naciones. Esta competición se considera un paso decisivo en la proyección de los futuros profesionales, ya que muchos de los corredores que destacan en la Nations Cup dan el salto a los equipos WorldTour en los años siguientes.