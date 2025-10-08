Torreblanca presume de campeón del mundo de pesca deportiva: Iván Montañés

El deporte de Torreblanca está de enhorabuena porque uno de sus jóvenes deportistas, Iván Montañés Vidal, ha vuelto a dejar el nombre de su pueblo y a la provincia de Castellón en lo más alto del deporte internacional. El joven participó con éxito recientemente en el campeonato del mundo de pesca deportiva por selecciones en el que, a parte de lograr una meritoria quinta posición a nivel individual, alzó el título de campeón del mundo sub-21 en esta competición disputada en la playa de Peñíscola.

El torreblanquino, de 18 años, echaba el cierre así a una temporada sencillamente brillante, dejando claro que su esfuerzo, talento y dedicación le han llevado a convertirse en uno de los mejores de su deporte y su categoría.

Iván Montañés, con la selección española de pesca deportiva sub-21. / Mediterráneo

Cabe recordar que antes de afrontar este último campeonato del mundo (era su tercera participación mundialista), Iván Montañés logró quedar en la tercera posición con la selección valenciana en el campeonato de España de Lanzado Mar Costa sub-21 que también se celebró en Peñíscola, del 18 al 21 de septiembre pasado.

Más éxitos

Antes, en marzo, finalizó en tercera posición en el campeonato Trabuco Golden Cup, en tierras peñiscolanas, mientras que en mayo pasado, se alzó con el título de campeón autonómico sub-21 en una competición que tuvo lugar en el municipio valenciano de El Perellonet en la provincia de València. Ese triunfo fue el que precisamente le abrió las puertas para participar en el Campeonato Nacional de Pesca, donde volvió a evidenciar un gran nivel.

La medalla de Iván Montañés, con la selección española de pesca deportiva sub-21. / Mediterráneo

Además de sus éxitos con la selección española, Iván Montañés forma parte del equipo El Pescador de Burriana, con el que ha obtenido el subcampeonato de la Comunitat Valenciana y se ha clasificado para el campeonato de España por equipos.