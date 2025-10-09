Sergio García y Josele Ballester inician el Open de España

Sergio García regresa esta semana al Open de España de golf, seis años después, con la ilusión de pelear por un título que ganó en 2002 y con el apoyo de «un ambiente increíble» en el Club de Campo Villa de Madrid. «Siempre es bonito poder jugar el Abierto de tu país y poder volver aquí a Madrid. Los últimos años no he podido jugar pero sí que lo he visto, hay un ambientazo increíble. Con ganas de hacerlo bien e intentar que la gente disfrute», dijo ante los medios en el campo donde este jueves arranca su recorrido a las 14.00 horas.

El de Borriol confesó estar encantado no solo por jugar en casa sino por ver a viejos conocidos del Circuito Europeo, del cual vuelve a ser miembro tras su marcha al LIV Golf y explicó que su juego llega en buen momento, que el campo le gusta y que sin duda tratará de darse la opción de pelear por un segundo Abierto nacional, después de ser campeón en 2002. «Tenía 22 años, ganar el Open de España tan joven fue muy bonito y un honor. Esperemos poder repetirlo. No juego aquí desde el 2019 pero es la vez que mejor lo he visto», apuntó sobre el recorrido Club de Campo.

Sergio García, siguiendo muy de cerca las evoluciones en Mediterráneo Golf. / SERGIO GARCIA JUNIOR CHAMPIONSHIP

Sensaciones positivas

«Yo creo que empecé el año muy bien, luego tuve un poco de bajón pero lo acabé a un nivel bastante decente. Estas semanas entrenando me encontré bien, intentando mejorar, y con ganas de jugar esta semana e intentar hacerlo muy, muy bien, de ver si tengo posibilidades de pelear por el título», comentó Sergio García, quien estará acompañado por el joven Josele Ballester, que iniciará su participación en el Open de España a las 8.50 horas. Será, de hecho, uno de los más madrugadores en esta edición de la competición nacional en el Club de Campo Villa de Madrid.