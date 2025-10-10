El Alzira- Servigroup Peñíscola de fútbol sala, aplazado por la dana Alice

El partido de la jornada 6 de Primera División de fútbol sala que iban a disputar el Family Cash Alzira y el Servigroup Peñíscola este sábado por la tarde en la localidad alzireña ha quedado suspendido por la dana Alice. La alerta naranja decretada por la AEMET para este sábado en gran parte de la provincia de València, donde se esperan lluvias de riesgo importante, y también en la provincia de Castellón ha propiciado que por precaución el partido se haya visto aplazado con el visto bueno de todas las partes implicadas.

De este modo, se evita que tanto el equipo peñiscolano, como el autobús de aficionados que había fletado el club, tengan riesgo alguno durante el desplazamiento.

Santi Valladares. / Peñíscola FS

La nueva fecha para el partido es este domingo 12 a las 19.00 horas. Pese a que aún es probable que haya lluvias, se espera que estas sean de menor intensidad. De este modo, el partido será el que cerrará la sexta jornada de liga.