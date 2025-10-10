Horarios para Villarreal, Castellón y Roda en la Copa del Rey

La Copa del Rey vuelve a poner el foco en la provincia de Castellón, que contará con una destacada representación en esta edición de la temporada 2025/2026.

El CD Roda, conjunto que milita en Tercera Federación, vivirá una cita histórica tras clasificarse por primera vez para el torneo del KO. El club de la Ciutat Esportiva Pamesa buscará dar la sorpresa ante un rival de categoría superior y confirmar el crecimiento de un proyecto que sigue consolidándose dentro del fútbol nacional.

Por su parte, el Villarreal CF y el CD Castellón afrontan la competición con objetivos distintos, pero con la misma ambición. Los amarillos, habituales a caer en las rondas iniciales, aspiran a pelear por el título de una vez por todas y redimirse de sus recientes tropiezos coperos; mientras que el conjunto albinegro quiere aprovechar su buen momento en LaLiga Hypermotion para avanzar lo máximo posible y revivir noches grandes en el SkyFi Castalia.

La provincia respira fútbol y la Copa del Rey promete emociones fuertes en sus tres frentes. Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después del sorteo del lunes, ha dado a conocer los días y las horas de la primera eliminatoria, que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre del 2025.

De esta forma, la primera ronda de la Copa del Rey comenzará el martes 28 de este mes con tres partidos a las 19.00 horas: Constància-Girona, Ourense-Oviedo y Atlético Tordesillas-Burgos.

Los de aquí

Para los equipos de la Comunitat Valenciana comenzará el martes 28 de este mes con la disputa del Maracena-Valencia y el Roda-Granada, ambos a las 20.00 horas .

. El miércoles se jugarán a las 19.00 horas Los Garres-Elche, a las 20.00 horas el Torrent-Juventud Torremolinos y a las 21.00 el Ciudad de Lucena -Villarreal y el Real Jaén-Eldense.

y el Real Jaén-Eldense. Mientras que el jueves se celebrará el duelo regional entre el Orihuela y el Levante a las 19.00 y el Atlético Antoniano-Castellón a las 21.00 horas.

Para más información, pincha aquí.