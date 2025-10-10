Sergio García, crítico en el Abierto de España de golf: "Hay momentos en los que no sé lo que hago"

¿Cómo está yendo este Abierto de España en Madrid?

Este viernes no he jugado bien. Pegué golpes muy malos, no daba la sensación de que sean golpes de profesional. Es lo que hay y hay que seguir trabajando. Estoy cabizbajo porque estoy entrenando, jugando de maravilla, pegándole muy bien a la bola, con mucha confianza y luego llego al torneo y hay varios momentos en los que no sé lo que hago.

Pese a ello, ¿cuál es el balance que hace de la temporada?

Siempre te gustaría que fuera mejor, pero al final haces todo lo que puedes, pones toda la carne en el asador y hay semanas que estás más fino que otras. En líneas generales, he hecho cosas muy buenas, y a lo mejor me ha faltado un poco de consistencia en la mitad del año. Esto es el golf, el deporte y la vida.

¿Tiene regusto amargo por no haber jugado la última Ryder?

Se supera. Soy el primero al que le hubiera encantado ir a la Ryder, estar con el equipo europeo en Nueva York, intentar ayudar y haber conseguido lo que consiguieron ellos. Pero sabes que si no te clasificas por méritos propios, está la posibilidad de que no te escojan. Y una vez que eso ocurre, lo único que puedes hacer es pasar página. Obviamente, duele, porque todo el mundo sabe lo que significa la Ryder para mí, pero hay que seguir mirando adelante, disfrutar de tu gente, de tu familia...

Sergio García, golfista de Borriol. / Efe

Jon Rahm quiere que sea el capitán del equipo europeo en la Ryder de 2031 en Girona. ¿Le gustaría este reto?

Es algo que es muy bonito y un honor que Rahm lo diga, pero no significa que sea real. El que tiene que decirlo es el circuito europeo. Es algo que en estos momentos no quiero pensar, porque todavía creo que tengo posibilidades de poder estar en algún equipo de la Ryder más como jugador, que es lo más bonito que hay, a pesar de que ser el capitán seguro que es increíble. Pero no quiero desconectar de ese pensamiento porque una vez que desconectas de ello, entonces sí que es imposible el clasificarte para ella.

Después de casi tres décadas como profesional, ¿sigue teniendo motivación para seguir jugando?

Sin ninguna duda. Mentalmente me encuentro bien. Jugando en el LIV (el circuito financiado por Arabia Saudí), al haber menos torneos, ayuda a estar un poquito más fresco y motivado. Físicamente, sigo estando bien, que eso ayuda muchísimo a seguir teniendo continuidad y no estar lesionado cada dos por tres. Todavía lo veo factible.

¿Cómo se siente cuando viene a competir a España?

Para mí es un placer, un orgullo y un honor poder estar en España y jugar torneos. Dependiendo de cómo se den las cosas y las relaciones que haya, cambian un poquito, pero en líneas generales, he jugado muchísimo en España porque me encanta jugar ante mi gente. Lo he dicho siempre y, encima, se me ha dado bien. Si la posibilidad está y las relaciones con los tours están bien, es algo que me gusta hacer.

Se ha popularizado su relación con el tenista Carlos Alcaraz. ¿Cómo surgió esa amistad?

Conozco a Carlos de hace varios años. Uno de mis mejores amigos es Juan Carlos Ferrero, su entrenador, de siempre y seguimos teniendo mucho contacto y nos mandamos mensajes prácticamente cada semana que estamos jugando él o yo, nos manda un mensaje de cómo está Carlos. Estamos siempre en contacto, lo que pasa que con nuestros calendarios siempre es difícil coincidir, pero se dio para poder coincidir en el US Open y lo pasamos bien. Jugamos un poco al golf, le vimos jugar al tenis, que es un espectáculo cómo juega.

Después de Rafael Nadal, ¿qué supone la figura de Alcaraz para el deporte español?

Es increíble. Hay veces que en España no nos damos cuenta de que, deportivamente, de la calidad de jugadores que tenemos en todo. No solo en el fútbol, que siempre ha sido tremendo en España. Pero hay veces que no nos damos cuenta de la cantidad de atletas de altísimo nivel que tenemos para un país que tampoco es tan grande.