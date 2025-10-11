Baloncesto en Castellón: Fustecma NBF-La Salle y Sol Gironés-Maderas Sorlí, este sábado

El Fustecma Nou Bàsquet Femení de Castelló regresa esta tarde al pabellón Fernando Úbeda de la capital de la Plana (Grapa) con motivo de la disputa de la jornada 3 en la Liga Challenge Femenina. Una competición que las castellonenses no han empezado del todo bien ya que han sumado dos derrotas consecutivas en los dos primeros encuentros del calendario 2025/26 ante Recoletas Zamora (56-68) y Alter Enersun Al-Qázeres (72-67).

Este sábado por la tarde, a partir de las 19.30 horas, el equipo que dirige Jaume Tormo se enfrenta a un rival de la zona alta de la clasificación, el CD La Salle de Melilla, actualmente terceras en la tabla con dos triunfos, ante las que tratarán de poner en práctica todo lo trabajado durante la semana para intentar llevarse el primer triunfo del curso. Una situación que permitiría al plantel ganar en confianza de cara a los siguientes enfrentamientos ligueros que les aguardan ya que la imagen ofrecida y el juego desplegado en las dos primeras jornadas no se han visto recompensadas en forma de buenos resultados.

El encuentro de este sábado es, por lo tanto, un nuevo reto para el Fustecma NBF, cuyo principal objetivo esta temporada es conseguir la permanencia en la categoría lo antes posible y no sufrir tanto como la pasada campaña.

Segunda FEB

El Maderas Sorlí Benicarló se desplaza este sábado hasta la localidad catalana de La Bisbal d’Empordà para jugar contra el conjunto local, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, en el Pavelló Municipal d’Esports a partir de las 18.10 horas (LaLiga +). El equipo benicarlando tratará de llevarse el partido para sumar su segunda victoria en esta liga 2025/26 en Segunda FEB, en la segunda jornada de la fase regular, después de imponerse en la primera al Salou (83-78).

Conseguir un resultado a favor permitiría a los de Sergio Lamúa situarse entre las primeras posiciones de la clasificación de forma momentánea y ganar un bonus de confianza de cara a los siguientes enfrentamientos que quedan por delante en esta larga temporada.

Maderas Sorlí Benicarló. / Eloy Cerdá

En el caso del rival, el Sol Gironès intentará aprovechar que juega en casa para superar al Benicarló y sumar así su primer triunfo del nuevo curso ya que cayó en la jornada inaugural frente al Albacete (76-70).

En las filas del Maderas Sorlí repetirá como líder en la cancha Anthony Libroia, el MVP del conjunto del Baix Maestrat en el partido del Salou con 9 puntos, 8 asistencias, dos rebotes y un 17 de valoración.