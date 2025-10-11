Baloncesto: Derrota del Fustecma NBF y victoria del Benicarló, a la espera del Amics

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló, en la tercera jornada de la Liga Femenina Challenge, volvió a venirse abajo. Después de apuntarse el primer parcial (21-17), perdió comba en el segundo tras un 0-11. Se reenganchó al encuentro contra el Melilla Ciudad del Deporte La Salle en el tercer cuarto (39-42, a 15 minutos de la conclusión)... pero, a partir de ahí, nuevo apagón brutal, para terminar perdiendo por 20 (44-64).

Destacar los 12 puntos de Sendy Basaez y Magdalene Agyey.

La alegría

El Maderas Sorlí Benicarló, en la tercera jornada de Segunda FEB, obtuvo la victoria de la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet (65-72). Los de Sergio Lamúa se llevaron el encuentro tomando ventaja en el tercer periodo, aunque tuvieron que pelear hasta el final para contrarrestar los intentos de remontada de los locales. La temporada ha empezado bien para el equipo del Baix Maestrat, con dos triunfos en los dos primeros compromisos.

Ezekiel Soumbey-Alley y Rob Ukawuba fueron los máximos anotadores del Benicarló: 11 puntos cada uno. Informa Eloy Cerdá.

La espera

Por su parte, el Amics Castelló afronta este domingo al mediodía su estreno en el Ciutat de Castelló, donde recibe al Proinbeni UPB Gandia.

Los de José Luis Pichel llegan a la cita como líderes del grupo, gracias a su victoria por 17 puntos en la pista murciana de Molina de Segura.

El club ha puesto en marcha una promoción especial para este encuentro, en la que cada abonado podrá traer a un amigo de forma gratuita, con el objetivo de crear el mejor ambiente posible en el pabellón para aupar al equipo.