Castellón, capital del deporte de la mano de Special Olympics

Castellón recibirá esta semana el evento deportivo más importante a nivel nacional para personas con discapacidad intelectual. El Meeting Internacional Special Olympics, organizado por la Fundación Special Olympics España, el Ayuntamiento de Castelló y Plena Inclusión Comunidad Valenciana, aterrizará este jueves para albergar, hasta el próximo domingo, competiciones de atletismo, baloncesto, fútbol, natación y pádel.

Además, el esperado meeting contempla también dos programas de exhibición, como son el YAP (Young Athletes Program) y las Pruebas Motrices.

Unos 400 deportistas, 116 técnicos y 150 voluntarios convivirán durante cuatro días con el objetivo de hacer del deporte un vehículo de integración y desarrollo personal. Los participantes procedentes de 14 comunidades autónomas y ocho países europeos competirán en cinco disciplinas cada uno de ellos, situados en una instalación.

Sedes

Las pistas de Gaetà Huguet albergarán las competiciones de atletismo y fútbol; en la Piscina Olímpica se desarrollará toda la natación; y el Polideportivo Sindical, la competición de pádel.

Por su parte, el pabellón Ciutat de Castelló será el escenario de los encuentros de baloncesto; y también acogerá las ceremonias de inauguración y clausura.

Horarios

Las competiciones tendrán lugar el viernes en sesión matutina de 9.30 a 14.30 horas; el sábado, de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 20.00 horas; y el domingo, de 9.30 a 12.30 horas en las diferentes instalaciones mencionadas.

La inauguración

Una cita tan importante como esta no podría desarrollarse sin un acto inaugural. En este caso, la ceremonia se celebrará el viernes a las seis y media de la tarde en el Ciutat de Castelló, con la entrada totalmente gratuita para los espectadores hasta completar el aforo previsto.

Música en directo, desfile de deportistas, espectáculo y la recepción de la bandera y antorcha de Special Olympics serán algunos momentos que se podrán vivir en un acto que, a buen seguro, será emotivo y espectacular.

Además de la competición, el Meeting Internacional Special Olympics tendrá actividades previas a la competición. La más importante será la llegada de la llama de Special Olympics a la capital de la Plana. Primero, después de su paso por diversas poblaciones de la provincia, llegará el martes a la sede de la Diputación de Castellón para, luego, visitar a empresas e instituciones colaboradoras antes de ser recibida este jueves por el Ayuntamiento de Castelló.

Cartel promocional del evento. / SPECIAL OLYMPICS

Más que deporte

Por otro lado, el próximo miércoles, entre las 9.00 y las 13.00 horas, tendrá lugar, en el Patronat d’Esports de Castelló, el Family Health Forum con la temática La gestión del estrés en padres y cuidadores de deportistas Special Olympics.