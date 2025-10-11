La Plana Sport Castellón, listo para el torneo internacional masculino de tenis

Esta semana, si el tiempo lo permite, se disputará un torneo ITF en las pistas de La Plana Sport Castellón. El inicio ya se está viendo afectado por las lluvias, pero los jugadores llegados hasta Castellón desde todo el mundo ya han hecho su firma, como estaba previsto.

La primera ronda de la previa estaba programada para este domingo, pero se ha tenido que retrasar y esperar a una nueva fecha. En cuanto cesen las precipitaciones y se puedan recuperar las pistas, la organización pondrá todos los medios con el fin de que la competición se desarrolle con la mayor agilidad posible.

Son dos los torneos internacionales programados para octubre y noviembre.

Por un lado, el torneo internacional masculino , desde ayer sábado y hasta el próximo domingo (19 de octubre).

, desde ayer sábado y hasta el próximo domingo (19 de octubre). Por otro, está el torneo internacional femenino, entre el día 1 y el 9 del mes que viene.

Condiciones

Ambas citas atraen a tenistas de una multitud de rincones de todo el mundo, como en las ediciones anteriores celebradas, pues se trata de competiciones del circuito World Tennis Tour del calendario de la ITF, que reparten 15.000 dólares en premios, además de puntos para los ránkings internacionales masculino y femenino.

La organización de estas competiciones está encabezada por Tenis Drive Academy, con un amplio equipo de profesionales, pues se requiere de una gran estructura, con servicios médicos y fisioterapia, encordado de raquetas, alojamiento, manutención y transporte de jugadores, entre otros.

Más detalles

Jorge Bellés es el director de ambos torneos, apoyado de un equipo arbitral (supervisor y jueces árbitros), además de personal técnico y de mantenimiento.

El hotel oficial será el Hotel Bag, donde se alojará tanto el equipo de la organización como los jugadores, técnicos y acompañantes.

Todos los aficionados al deporte de la raqueta que quieran presenciar buen tenis, están invitados a acercarse a La Plana Sport Castellón y seguir en directo estas competiciones, en las que el nivel tenístico es muy alto desde las primeras jornadas, pudiéndose disfrutar de grandes partidos.

Sin duda, las últimas jornadas (previstas para los fines de semana del 18 y 19 de octubre, en el caso del torneo masculino; y el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, en el femenino) despertarán gran expectación.

