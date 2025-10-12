Diez equipos provinciales ya tienen billete para la tercera eliminatoria de La Nostra Copa 2026

Diez equipos provinciales ya tienen plaza para jugar la tercera ronda de la V La Nostra Copa, tras disputarse gran parte de la segunda eliminatoria pasada por agua. Tres encuentros quedaron aplazados por la lluvia y en los próximos días se decidirá la nueva fecha, que será entre semana. Es el caso de los duelos Moncofar-Nules, Els Ibarsos. Cabanes y el FB Sagunto-Almenara.

El Vall d'Alba sigue adelante en el torneo tras superar al Esportiu Vila-real (0-2) / Redacción

Uno de los partidos que tuvo un desenlace más indeciso fue el Villafamés-Alcalà (1-1). El equipo que superó la ronda marcó 11 penaltis, por 10 del que quedó eliminado. Los vilafamesinos forzaron los penaltis con el gol del veterano Carlos Salvador (min. 80). También precisaron de los penaltis el Altura-Jérica (2-2), con triunfo local desde los once metros (4-3). Y también el Traiguera-Vinarós (1-1), para los vinarocenses que vencieron por cinco penaltis a tres.

El San Pedro superó con amplitud al Castell Vell por un contundente 0-6. / Redacción

Otros marcadores

El Odisea, gracias a los goles de Toni Maestre y Víctor Salvador, superó al Atlético Burriana (0-2). El Oropesa apeó al Benicásim en este torneo del KO (1-2), gracias a los goles de Luis Rodríguez y Víctor Macías en propia portería. El que tuvo una plácida eliminatoria fue el San Pedro frente al Castell Vell (0-6), con tantos de Héctor Pino, Nahum Mingol, Diego Mallol, Manu García (dos) y Adrián González. El Segorbe, con goles de Héctor Rodríguez y Marcos Torres, eliminó al Puzol (2-0).

El Altura superó al Jérica en los penaltis y también estará en la tercera eliminatoria. / Redacción

El Vall d’Alba sigue adelante tras deshacerse del Esportiu Vila-real (0-2) con doblete de Roberto Niebles. El Benicarló sufrió para eliminar al Càlig (0-1), con gol de Martí Fonollosa en el minuto 75. Finalmente, el Betxí superó al Vila d’Onda (1-2) con tantos de Samuel Cárdenas y Alejandro Calduch.