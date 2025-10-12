Resumen de la Lliga Comunitat: Jornada marcada por la lluvia; triunfos del Onda, Burriana y Alqueries
Las dos únicas derrotas provinciales fueron para L’Alcora y el Nou Jove/Ripollés
El Onda, que se impuso al Requena (2-0) en el campo Enrique Saura, se sitúa cuarto en la clasificación a tres puntos del líder Acero. Ambos equipos suman un partido menos. Los ondenses, con goles de Óscar Valero y Juan Marín, marcaron las diferencias en un encuentro que tuvieron muy controlado.
También ganó el Burriana en su visita al campo del Nou Jove/Ripollés, por 0-2. En la primera parte anotó Hugo Prat y en la recta final el goleador celeste Juan López amplió la diferentes. De la misma manera consiguió ganar el Alqueries, en su campo, a L’Alcora (1-0), gracias al solitario gol de Iván Fandos. Por su parte, el Almazora perdió en su campo frente al Tavernes (0-2), con dos goles que llevaron el sello de Enric.
Se suspendieron tres partidos por la lluvia, todos ellos en la provincia de Valencia: Silla-Manises, Quart de les Valls-Acero y el Paiporta-Patacona.
El Onda es cuarto en la tabla con 9 puntos y un partido menos. Una clasificación que lidera el Acero con 12 puntos, pero también tiene un encuentro menos. El Burriana es quinto con todos los partidos disputados y también 9 puntos.
- La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Tiempo en Castellón: Máxima preocupación ante la llegada de lo peor de la dana Alice
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall