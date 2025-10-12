Resumen de la Lliga Comunitat: Jornada marcada por la lluvia; triunfos del Onda, Burriana y Alqueries

El Onda, que se impuso al Requena (2-0) en el campo Enrique Saura, se sitúa cuarto en la clasificación a tres puntos del líder Acero. Ambos equipos suman un partido menos. Los ondenses, con goles de Óscar Valero y Juan Marín, marcaron las diferencias en un encuentro que tuvieron muy controlado.

El Burriana consiguió una amplia victoria en el campo del Nou Jove/Ripollés. / cd

También ganó el Burriana en su visita al campo del Nou Jove/Ripollés, por 0-2. En la primera parte anotó Hugo Prat y en la recta final el goleador celeste Juan López amplió la diferentes. De la misma manera consiguió ganar el Alqueries, en su campo, a L’Alcora (1-0), gracias al solitario gol de Iván Fandos. Por su parte, el Almazora perdió en su campo frente al Tavernes (0-2), con dos goles que llevaron el sello de Enric.

Se suspendieron tres partidos por la lluvia, todos ellos en la provincia de Valencia: Silla-Manises, Quart de les Valls-Acero y el Paiporta-Patacona.

El Onda es cuarto en la tabla con 9 puntos y un partido menos. Una clasificación que lidera el Acero con 12 puntos, pero también tiene un encuentro menos. El Burriana es quinto con todos los partidos disputados y también 9 puntos.