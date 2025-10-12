Segundo intento para el Servigroup Peñíscola en Alzira
La dana Alice retrasó 24 horas el derbi autonómico hasta las siete de esta tarde
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola jugará en la pista del Family Cash Alzira este domingo 12 de octubre por la tarde (19.00 horas) en busca de tres puntos importantes para salir de la parte baja. El partido, que inicialmente se había de jugar el sábado a las 19.15 horas y que fue aplazado por la alerta naranja por la dana Alice, cerrará la jornada sexta de la Primera División de fútbol sala, la cual hará una nueva parada hasta dentro de dos semanas por fechas de selecciones nacionales.
El Peñíscola afronta el partido con la necesidad de ganar para sumar tres puntos que le permitan alejarse de la zona baja e ir remontando posiciones. La jornada la empezó en 14ª posición con tres puntos de su única victoria hasta el momento frente al Jaén Paraíso Interior.
Pese a las cuatro derrotas que lleva, la imagen no es mala y ha estado muy cerca de puntuar en prácticamente todos sus partidos.
Lo más reciente
La última fue la del polémico partido contra el Palma Futsal (5-4) que tanto revuelo trajo tras la fuerte entrada del portero Luan Muller a Diego Quintela, sin el balón de por medio, que no se castigó con roja y que, para colmo, tuvo que ser trasladado al hospital por una ambulancia pagada por el Peñíscola después de que el jugador perdiese la memoria. El jugador de Arzúa será baja para un Santi Valladares que también pierde por sanción al portero paraguayo Gio González.
El rival
Aún con más necesidad de puntuar afronta el partido el Alzira. El equipo de la Ribera Alta aún no sabe lo que es sumar. Ha perdido todos sus partidos, aunque su calendario de inicio de temporada no ha sido fácil (O Parrulo, ElPozo, Osasuna, Barça y Cartagena).
Los de Braulio Correal intentarán lograr sus primeros puntos contra un Peñíscola que espera tener un punto más de suerte que en los otros partidos para ganar.
