El Servigroup Peñíscola sale indemne y con los tres puntos de Alzira (4-6)

El Servigroup Peñíscola consiguió su segunda victoria en liga al superar al Family Cash Alzira: 4-6. Los tres puntos logrados le permiten llegar a seis y situarse 12º. El triunfo fue muy trabajado, teniendo que remontar, por acciones de mala fortuna, en la segunda parte, lo cual condicionó el encuentro.

El inicio del partido fue trepidante. Gus estuvo a punto de marcar en una incorporación al ataque, pero esa subida supuso el 1-0, puesto que Álex Lluch sacó rápido de portería y Rubi marcó desde su propia área, aprovechando que el portero estaba todavía adelantado. En el segundo minuto, Saladié empató tras fintar a un adversario y disparar cruzado al palo largo con la pierna izquierda.

Los dos equipos continuaron teniendo oportunidades... y el Peñíscola encontró el gol. Una nueva subida al ataque la finalizó el meta con un zapatazo con la zurda a la escuadra (min. 8). Los valencianos intentaron volver a igualar el marcador con un par de llegadas.

El siguiente tanto iba a volver a ser del Peñíscola: Plaza sacó un córner en corto y Cristian, con otro remate cruzado al segundo palo, marcó el 1-3. Tras esto, a 6:57 minutos para el descanso, el choque se detuvo un cuarto de hora por un apagón parcial en la iluminación del pabellón. En la reanudación, los locales estuvieron mejor, pero los visitantes también respondieron con ocasiones de peligro.

Giro de 180 grados

El marcador dio un vuelco en cuatro minutos de la segunda parte. Del 1-3 se pasó al 4-3 con acciones de una fortuna adversa. Un balón desde la derecha de Yunii lo introdujo en su propia portería Juanqui. Lechero empató a tres con un golpeo desde la derecha. Y Pablo Muñoz también marcó en su propia meta tras un balón al palo.

Todo eso dio impulso al Alzira, que pudo marcar el quinto en varias ocasiones ante un Peñíscola noqueado. Fue reaccionando poco a poco y, a menos de cinco minutos del final, Quixeré vio la segunda amarilla y su correspondiente expulsión. Y ahí es cuando cambio el partido para el Peñíscola.

Elías marcó el 4-4 en los dos minutos de superioridad tras la expulsión (36’). A la contra, Saladié hizo el 4-5 (asistencia de Plaza). Con el Alzira con portero-jugador, Gus marcó a puerta vacía a falta de 40 segundos para cerrar el derbi.

Ficha técnica

FAMILY CASH ALZIRA: Álex Lluch, Rubi, Lechero, Cristian Povea y Yunii. También jugaron: Darrieer, Ivi, Cola, Pablo Ibarra, Pablo García, Dickson, Adrián Pereira y Quixeré.

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Elías, Saladié y Diego Sancho. También jugaron: Flores, Juanqui, Pablo Muñoz, Juanico, Araya, Víctor Pérez, Cristian y Matheus Ferreira.

GOLES: 1-0. Min. 1: Rubi. 1-1. Min. 2: Saladié. 1-2. Min. 8: Gus. 1-3. Min. 11: Cristian. 2-3. Min. 21: Juanqui, en propia puerta. 3-3. Min. 23: Lechero. 4-3. Min. 24: Pablo Muñoz, en propia puerta. 4-4. Min. 36: Elías. 4-5. Min. 38: Saladié. 4-6. Min. 40: Gus.

ÁRBITROS: Borja Darriba y Rubén Ferrero (gallegos). Expulsaron a Gio (31‘) y Quixeré (36’. Amonestaron a: Ivi, Víctor Pérez, Pablo García, Yunii, Juanico, Matheus Ferreira, Cristian Povea y Lechero.

PABELLÓN: Palau d’Esports d’Alzira.