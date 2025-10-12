Sorprendente y contundente derrota del Amics en el Ciutat de Castelló (80-100)

El Amics Castelló perdió en su segundo compromiso liguero (80-100), en el cual no tuvo su mejor día ante un adversario que demostró una competitiva plantilla capaz de hacer cosas importantes en esta competición. La primera parte estuvo nivelada, pero el desacierto del tercer cuarto acabó condenando a los de la capital de La Plana, quienes buscaron imponer mucha velocidad al patrón de juego, pero con esta apuesta no pudieron contrarrestar el saber hacer de los gandienses, quienes sacaron ventaja de los numerosos tiros libres que disfrutaron.

El partido empezó con un ritmo alto y de manera trepidante. Los de La Safor castigaban con sus hombres grandes, metiendo una y otra vez balones cerca del aro, mientras que los locales hacían más variada su anotación, con dos tempraneros triples en su cuenta. El electrónico estaba muy igualado, pero traspasado el ecuador de este primer periodo, los de La Plana anduvieron bastante desacertados, sobre todo en el lanzamiento exterior, por lo que su rival estiró su renta (14-22, min. 19). Esta racha negativa la rompió un espectacular y oportunísimo 3+1 de Andreatta, que arregló un poco las cosas y se llegó al término de este periodo con 18-24 en el luminoso.

En problemas

El combinado anfitrión seguía sin saber muy bien cómo meterle mano al partido. Corrigió en parte el problema que tenía para contener a los pívots gandienses, aunque ya se sumaron otros jugadores a la anotación visitante. Faner fue de gran ayuda al darle otro ritmo al partido y asumir responsabilidad anotadora. La marcha extra que metió el capitán ayudó a recortar la desventaja y, cuando se sentó, el equipo continuaba con la inercia establecida por el pequeño gran base local. Además, se sumó Russell con una racha inspirada de anotación y el partido entró en una fase de igualdad, llegando al descanso con todo por decidir (47-50).

En la reanudación, los de José Luis Pichel siguieron apostando por transiciones rápidas para así sacar ventaja de su plantilla más ligera. El choque entró en un intenso toma y daca con intercambio de canastas, pero sin el fruto esperado, ya que el Proinbeni Gandia estaba sólido en defensa. Así, sumando poquito a poquito, la situación se puso realmente preocupante al término del tercer cuarto, con una peligrosa desventaja de 10 puntos (63-73).

El principio del fin

Las defensas eran agresivas en ambos contendientes, pero pasaban los minutos y el acierto no acompañaba al Amics, que apostaba por salir disparado y tirar a canasta en posesiones muy cortas. Los gandienses recurrieron por momentos a una defensa en zona que nublaba a los anfitriones, quienes poco a poco veían cómo se esfumaban sus opciones de victoria (71-84, min. 36). Los visitantes supieron aprovechar los numerosos tiros libres que dispusieron. Los nervios ya afloraban en un Amics que estaba preso de las prisas y los nervios, y el triunfo acabó cayendo hacia el bando visitante.

Ficha técnica

AMICS CASTELLÓ: Faner (11), Bah (12), Newton (6), Stutz (4), Tamayo (7) –cinco inicial--; Fàbrega (1), Balada (3), Russell (15), Roig (1), Issanza (11), Rodríguez y Andreatta (9). 29 faltas. Eliminados Russell y Stutz.

PROINBENI UPB GANDIA: Pérez (13), Greeley (13), Ferrando (12), Santana (7), Bitjaa (16) –cinco inicial--; Hurtado (14), Molina, Ilincic (7), Montilla (4), Soler (6) y Bellver (6). 23 faltas. Eliminado: Molina.

ÁRBITROS: Daniel Cervantes y Jesús Ángel Novillo.

PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 10-10, 18-24, 31-33, 47-50 (descanso); 56-62, 63-73, 68-80 y 80-100 (final del encuentro).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la segunda jornada de Segunda FEB, con alrededor de 1.500 espectadores en las gradas del pabellón Ciutat de Castelló.