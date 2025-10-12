Resumen de la 3ª Federación: El Villarreal C gana en La Celadilla y escala hasta la segunda posición (0-2)

El Villarreal C asaltó el campo del Utiel (0-2) y se sitúa segundo en la clasificación. El equipo de David Cifuentes enmendó la plana tras perder el pasado fin de semana en casa y por un contundente 0-3 ante el Vall de Uxó en el Mini Estadi. Una jornada, la sexta, en la que el Vall de Uxó no pasó del empate (1-1) en su campo ante un Ontinyent que le empató y jugó casi una hora con un hombre menos, y el Soneja recibió un duro golpe en su campo al caer ante el Crevillente (0-1) con un gol en el minuto 93.

El segundo filial del Villarreal asaltó La Celadilla y sumó la cuarta victoria en seis partidos. El encuentro arrancó bien para los vila-realenses porque el lateral Moha adelantó a la escuadra de la Plana a los doce minutos y en la segunda parte el argentino Nico Barattucci amplió la renta en el minuto 63 con el 0-2, que a la postre resultó el marcado final.

Lamentaciones en el Vall de Uxó tras desperdiciar varias ocasiones para ganar el partido / UD Vall de Uxó

El guardameta albaceteño Carlos López se estrenó con el segundo filial amarillo, estuvo atento y bien situado siempre, para mantener su portería imbatida, en un partido exigente todo tuvo mucho trabajo y cumplió. Con este marcador el Villarreal C se sitúa segundo en la tabla, a tres puntos del sólido líder Atlético Torrellano que se impuso al Atlético Saguntino (2-0).

El resto

El Vall de Uxó pinchó en su campo ante el Ontinyent 1931. Los valleros venían de golear al Villarreal C, pero en esta ocasión no pasaron del 1-1 en el José Mangriñán frente a un conjunto valenciano que jugó casi una hora con un hombre menos por la expulsión (doble amarilla) de Pedro Sempere en el minuto 36. A todo ello, en el minuto 41 Iván García adelantó a la escuadra de la Plana Baixa, pero en la prolongación (min. 45+2) Juanan puso las tablas en el marcador. Y ese acabó siendo el resultado final.

Por su parte, el Soneja parecía tener un punto en el bolsillo en el complicado partido contra el Crevillente, en El Arco, pero la mala suerte se cebó del equipo del Alto Palancia y el gol de Sergio Galindo en el minuto 93 dejó sin premio al equipo de Carlos Ortí. Una derrota que sitúa al Soneja en puestos de descenso a Lliga Comunitat.