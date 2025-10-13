La odisea del Volei Grau para viajar de Barcelona a Castelló por la dana: atrapadas en la AP7 y haciendo noche en Amposta

El Grau Elite Cementos de Castelló de voleibol regresa este lunes a la capital de la Plana después de haber vivido toda una odisea tras su viaje a Tenerife, donde el pasado sábado se enfrentó al Elite Voley y el Rosario en partido de la Superliga Femenina 2, la segunda categoría del voleibol femenino nacional.

La expedición, formada por tres entrenadores y 12 jugadoras, viajó el sábado con total normalidad a tierras tinerfeñas, haciendo noche allí para salir el domingo en un vuelo Vueling de Tenerife a Barcelona.

El primer contratiempo llegó en el mismo aeropuerto ya que la compañía británica obligó a que tres jugadoras –y algunos otros usuarios más—no pudieran acceder al avión por ‘overbooking’ y tuvieran que esperarse allí hasta encontrar acomodo en otro vuelo pese a que el club castellonense tenía los billetes reservados desde hace más de un mes.

Las tres jugadoras tuvieron que pasar prácticamente todo el domingo en la terminal, donde no recibieron un trato nada adecuado ni por los trabajadores de Vueling, ni por los del propio aeropuerto, que en un momento dado las obligó a abandonar la terminal.

Más problemas

Mientras este primer contratiempo se resolvía, el resto de la expedición del Grau Elite Cementos sí viajó hasta Barcelona, donde tenían previsto recoger la furgoneta con la que habitualmente se desplaza el equipo y un coche de siete plazas.

Para más inri, este último vehículo presentó problemas en la dirección y problemas de batería, por lo que el seguro puso un taxi a disposición de las siete personas que lo iban a ocupar para regresar a Castelló. Los integrantes de la furgoneta se quedaron en Barcelona a la espera de que las tres jugadoras que se habían quedado en Tenerife regresaran para poder volver todas juntas a la capital de la Plana.

Cientos de valencianos atrapados por la dana Alice pasan la noche en el polideportivo de Amposta. / Levante-EMV

Así, el taxi con siete integrantes del equipo castellonense emprendió viaje a Castelló pendiente de la alerta que había establecida en Cataluña y la Comunitat Valenciana, pero no pudo zafarse de la misma: la AP7 quedó cortada y la Nacional por la que las desviaron, también. Así, al llegar a la altura de Amposta les tocó dar la vuelta porque el taxi sufrió también algunos desperfectos por el agua que caía y que corría a raudales por las carreteras, ofreciéndoles en ese momento pernoctar en un parking en la propia Amposta o en un hotel, que fue la opción que finalmente escogieron.

Para comprobar la virulencia de la dana Alice tan solo cabe destacar que el desplazamiento entre Barcelona y Amposta que suele ser de dos horas, aproximadamente, a la expedición castellonense le costó seis horas.

Por fortuna, tanto las jugadoras y cuerpo técnico que hicieron noche en Barcelona (tampoco pudieron regresar cuando tenían previsto) como las que pernoctaron en Amposta ya regresan a Castelló. Se encuentran todas “bien”, eso sí, con el susto de verse en pleno temporal y sin poder volver a casa.