El seleccionador de España sub-21 habla del Castellón, el Villarreal y del partidazo en Castalia ante Finlandia

Tiene muy bien considerada la cantera de los clubs de la provincia de Castellón, tiene mapeados los filiales y juveniles de CD Castellón, Villarreal CF y CD Roda, y considera que los equipos castellonenses son "generadores de futbolistas de nivel". Muy satisfecho con las instalaciones del club de la capital de la Plana, el seleccionador español sub-21, David Gordo, ha analizado este lunes cómo afronta la Rojita el partido de la 3ª jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2027 ante Finlandia, que se disputará este martes en el SkyFi Castalia (18.30 horas),

Una fase en la que, según Gordo, "España siempre es favorita en cualquier competición en la que participa", pero dejó claro que los jóvenes talentos españoles deben "hacer bien las cosas para lograr el objetivo de la clasificación".

España y Finlandia comparten el liderato del Grupo A con dos triunfos en otros tantos partidos, aunque el conjunto nórdico ocupa la primera plaza, que da la clasificación directa, gracias a la mayor diferencia de goles tras haber goleado a San Marino (7-0) y Chipre (0-5).

David Gordo, seleccionador de España sub-21, atendió a Mediterráneo en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

Respeto al colíder, Finlandia

Sobre el rival, el técnico español señaló que "es un muy bien equipo, lleva 12 goles a favor y ninguno en contra, y hacer esos números en competición oficial no es fácil. Es un rival a tener en cuenta, es un partido importante para seguir en la buena línea con la que hemos comenzado y sumar tres puntos más para lograr el objetivo de la clasificación".

Tras la disputa de las dos primeras jornadas, Gordo indicó que están en "un grupo trampa, porque no hay ninguna de las grandes selecciones, pero los rivales son muy competitivos, son equipos que han evolucionado mucho en los últimos años y hacen un fútbol bastante personal, tienen su modelo de juego y hay que trabajar mucho para ganar". "No va a ser sencilla la clasificación y aunque España siempre es favorita hay que hacer las cosas bien para lograr la clasificación", incidió.

Pide el apoyo de la afición

Sobre las sensaciones de su equipo, Gordo apuntó que "creo que llegamos bien, tuvimos una buena piedra de toque el pasado viernes en Guadalajara ante una selección potente como Noruega y esperamos seguir en la misma línea, mejorar algunos aspectos y seguir creciendo".

Al respecto, el seleccionador sub-21 pidió el apoyo de la afición de Castelló y del resto de la provincia. "Para eso también contamos con el apoyo de la afición, porque el otro día se generó un ambiente precioso en Guadalajara y esperemos que también en Castellón. Me han asegurado que aunque ahora llueve va a hacer buen tiempo mañana en el partido y la lluvia no va a estar, por lo que esperamos que la gente venga", comentó.

Su opinión sobre el Castellón y el Villarreal

A su vez, el seleccionador se congratuló de que España vuelva a jugar en Castalia: "Es un estadio de solera donde a todos gusta venir, por lo que estamos contentos de estar aquí". Y elogió "el gran trabajo de cantera tanto de los equipos castellonenses como del resto de la Comunidad Valenciana". "Villarreal, Castellón, Valencia, Elche, Levante... todos ellos trabajan muy bien la base y de ello se nutren nuestras selecciones", explicó.

"Estamos muy contentos de que los clubs apuesten por dar importancia a la cantera y les den a los jugadores jóvenes todos los medios para llegar a ser profesionales. Aquí (en Castellón) hay muy buenos jugadores, pero también entrenadores que les ayudan en su formación", argumentó.

Y dio para Mediterráneo su opinión sobre los dos máximos referentes del fútbol provincial. Gordo indicó que "el Castellón es un equipo que me gusta, me gusta verle jugar, ya que practica buen fútbol y, además, se genera un ambiente muy bueno y me gustaría que mañana fuese algo parecido. El Castellón está trabajando muy bien, mejorando en todos los aspectos y no hay más que ver cómo están las instalaciones. Se nota que es un club serio, que está trabajando bien y que quiere crecer", arguyó.

Por último, del Villarreal destacó que "es una de las mejores canteras de España y a nivel internacional, no hay más que ver sus equipos, que aportan muchos jugadores a las selecciones de cantera y a la absoluta". "Y el primer equipo está en la Champions League , con el nivel que eso conlleva. Es un club ejemplar", destacó David Gordo para finalizar.